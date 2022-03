Sénégal/Egypte: Kalidou Koulibaly - " Pour moi, Salah et Mane sont les principales forces des deux équipes "

Opposées en finale de la CAN début février, le Sénégal et l'Egypte se retrouvent pour se disputer l'un des derniers tickets pour la Coupe du monde 2022.

Moins de 2 mois après la finale de la CAN, les deux équipes se retrouvent avec en jeu un ticket pour la Coupe du monde 2022. Chacune voudra bien faire ce vendredi pour aborder le match retour dans les meilleures conditions possibles. Le défenseur central des Lions de la Teranga, Kalidou Koulibaly, dit qu'ils sont prêts à affronter les Pharaons et se sont améliorés depuis la finale de la CAN.

" Nous sommes prêts pour le match, d'autant plus que nous rencontrons l'Egypte depuis la finale de la Coupe d'Afrique des Nations, ce qui rend le match plus difficile. Nous sommes maintenant mieux préparés car beaucoup de temps s'est écoulé, a déclaré le défenseur de Napoli lors de la conférence de presse d'avant-match. Tout le monde le sait et nous donne plus d'élan, ce qui encourage à prendre notre revanche et à gagner sur le terrain malgré tout. Nous ferons de notre mieux pour surmonter cette pression. J'ai beaucoup joué contre Salah depuis qu'il était à Rome. Pour moi, Salah et Mane sont les principales forces des deux équipes. Nous ne nous concentrerons pas uniquement sur Salah, mais nous nous concentrerons sur tous les joueurs. On va faire en sorte de ne pas encaisser de buts et essayer de profiter des occasions de marquer ".