Afrique: Amr El-Sulya - " Notre seul objectif est de gagner " face au Sénégal

Le milieu de terrain égyptien, Amr El-Sulya, a évoqué les chances des Pharaons de battre le Sénégal, champion d'Afrique, lors des barrages de la Coupe du monde 2022.

L'Egypte doit accueillir le Sénégal ce vendredi 25 mars au stade international du Caire, lors du match aller des barrages des éliminatoires de la Coupe du monde 2022. Amr El-Sulya dit qu'une victoire au match aller, devant leurs supporters, pourrait être cruciale si les Pharaons veulent mettre un pied en phase finale de la Coupe du monde.

" Nous avons tous suffisamment d'expérience pour jouer avec la présence de supporters et c'est différent lorsque vous jouez dans un stade plein, a déclaré El-Sulya lors de la conférence de presse d'avant-match. Nous voulons que les fans aient le même esprit que l'équipe. Je souhaite le succès à 11 joueurs sur le terrain et j'espère que nous nous féliciterons après le match. Nous connaissons la responsabilité que nous avons envers le peuple égyptien. C'est une finale, et le rêve de tout le monde est d'atteindre la Coupe du monde. Nous essaierons d'obtenir un résultat positif lors du premier match afin d'avoir plus de chances d'atteindre la Coupe du monde. "

" Nous avons le souvenir de la finale de la CAN gravé dans notre cerveau. Ce dont nous parlions en tant que joueurs et entraîneurs, c'était notre capacité à réagir et à nous qualifier pour la Coupe du monde. Et tous les joueurs y croient vraiment. Nous avons bon espoir que Dieu compensera nos efforts, et avec les fans dans les tribunes, notre seul objectif est de gagner ce vendredi. Nous faisons tous ce qu'on attend de nous et essayons de nous améliorer chaque jour. Nous réalisons l'importance de l'étape dans laquelle nous nous trouvons, nous voyons à quel point nous sommes proches de la qualification pour la Coupe du Monde et nous avons les motivations pour nous qualifier ", a-t-il conclu.