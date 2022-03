Ile Maurice: Bi-nationaux - Le quatuor d'expatriés bonifie le Club M

Que ça fait du bien de revoir Jérémy Villeneuve, Kevin Bru et Lindsay Rose en sélection ! On ne les avait plus revus depuis octobre 2019 et une élimination contre le Mozambique. Hier, en match préliminaire des éliminatoires de la CAN 2023, les trois bi-nationaux, rejoints par un grand 'Australien', Dylan Collard, ont apporté de la cohésion au Club M. Ils ont bonifié leurs partenaires malgré cette frustrante défaite, 1-0, qu'il faudra gommer dimanche pour le match retour, toujours à Côte-d'Or.

Jérémy Villeneuve nous a régalé, comme toujours lorsqu'il endosse la tunique mauricienne. Il se bat, il mouille le maillot, il est percutant dans l'entrejeu. Techniquement, il apporte beaucoup au Club M en termes de créativité. "C'était un peu difficile au niveau de la chaleur pour moi", nous a dit Villeneuve à la fin du match. "Je suis très, très content de défendre les couleurs du pays, ça m'a fait du bien. Malheureusement on n'a pas pu gagner mais on y croit tous. A nous de faire le boulot dimanche et nous qualifier."

Lindsay Rose, solide en défense, a complètement assumé son rôle de capitaine. C'était vraiment lui le patron en défense, on l'a beaucoup entendu communiquer avec les joueurs. Beaucoup de charisme et de leadership. "Je trouve que l'équipe a beaucoup plus de potentiel qu'avant", nous a confié le joueur du Legia Varsovie. "On a énormément progressé depuis mon dernier match avec eux il y a plus de deux ans. Je suis déçu parce qu'on a perdu, mais beaucoup de jeunes sont arrivés dans l'équipe et le niveau s'est élevé. Il faut relever la tête au plus vite."

Baptême du feu plus qu'intéressant pour le nouveau soldat, Dylan Collard, qui était considéré comme un futur grand espoir du foot australien alors qu'il n'avait que 9 ans ! Thomas Empeigne, consultant sur Radio One, décrit la performance de Dylan Collard : "Un garçon qui était défenseur central de base, on ne peut pas lui en vouloir d'avoir ce manque de spontanéité sur les actions pour marquer car il ne leur a manqué que ça. Dans les duels, très solide, il a un gabarit pour. A Beaucoup couru, il a beaucoup pesé sur la défense de Sao Tomé. Il ne lui a manqué qu'un but pour que son match soit parfait. De bons échanges entre lui et Villeneuve, on voit que techniquement les mecs se cherchent."

Kevin Bru, fidèle à luimême, a joué simple. A plongé physiquement en 2e période, comme le reste de son équipe du reste. Prend un carton jaune à la fin. Manque probablement de rythme après avoir repris la compétition tardivement avec Versailles. Bilan des quatre expatriés : ils subliment tous les joueurs qui sont autour d'eux et qui ont évolué en confiance, à l'instar d'un Emmanuel Vincent resplendissant en défense aux côtés de Lindsay Rose.

Ils ont dit

Kevin Bru : "C'est un match que l'on ne devait pas perdre d'autant plus qu'il était à notre portée. C'est ça le football international. Quand tu as des occasions et que tu ne marques pas, alors qu'eux sur leur seule occasion ils marquent sur un corner. Ce sont ces petits détails qui font la différence. Au final, on limite la casse parce qu'ils ratent un penalty. Il va falloir faire beaucoup mieux que ça dimanche surtout en deuxième mi-temps. Si on manque la qualification, ce sera une très grosse faute pour le pays."

Dylan Collard : "Nous avons bien joué en première mitemps mais nous avons un peu perdu le rythme en seconde période. Nous avons eu beaucoup d'occasions et si nous pouvons avoir les mêmes opportunités dimanche, je pense que nous obtiendrons la qualification. Nous allons travailler dur pour cela et nous les vaincrons. Pour ma part, je suis fier de porter ce maillot et de défendre les couleurs mauriciennes. Je ne vais jamais oublier ce premier match."