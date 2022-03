Ile Maurice: À Pamplemousses - Braquage d'une bijouterie par deux individus encagoulés

Des malfrats armés d'un sabre et d'un cutter ont braqué une bijouterie à Pamplemousses. Rs 50 000 et des bijoux estimés à Rs 1 311 400 ont été dérobés. L'incident a eu lieu vers 10 heures le mercredi 23 mars. L'affaire a été rapportée au poste de police de Pamplemousses.

Le gérant, un habitant de Congomah de 52 ans, a expliqué qu'il travaillait dans sa bijouterie lorsque deux hommes portant des casques intégraux, encagoulés, armés d'un sabre pour l'un, et d'un cutter pour l'autre, ont pénétré les lieux pour le menacer et dérober tous les bijoux exposés. Les malfrats ont ensuite obligé le quinquagénaire à ouvrir son coffre-fort pour leur remettre Rs 50 000 qui s'y trouvaient. 32 chaînes en or, 25 bracelets en argent, 12 bracelets en or et 20 bagues en or ont été volés.

Les images des caméras de surveillance de la bijouterie ont été visionnées. Les braqueurs circulaient à moto. Toutes les unités de la police ont été mobilisées et des barrages routiers ont été effectués mais les suspects n'ont pas été retrouvés. Les deux hommes sont activement recherchés.