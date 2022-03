Madagascar: Tennis / Championnat d'Afrique U14 - Mitia Voavy Andraina et Nicolas Fays en quarts

Deux raquettes malgaches se sont qualifiées en quarts de finale du championnat d'Afrique U14 en terre égyptienne. L'espoir d'accéder en demi-finales existe réellement.

Le championnat d'Afrique de tennis de la catégorie U14 réussit bien à Nicolas Fays et à Mitia Voavy Andraina. Lors des huitièmes de finale joués hier en Egypte, nos deux porte-fanions ont fait parler d'eux en écartant leurs adversaires respectifs.

Nicolas Fays de Mada-gascar a battu l'Égyptien Tarek Abbes Mohamed en 2 sets (6/1 6/3) tandis que la Malgache Mitia Voavy Andraina s'est imposée en 2 sets (6/2 6/2) devant l'Égyp-tienne Yasser Haya.

Dès l'entame du match, notre Nicolas national a étouffé son adversaire du jour et n'a laissé aucune chance à l'Égyptien. L'échan-ge tourne à l'avantage de Nicolas et au bout de 24 minutes, le premier set est bouclé. Bis repetita en second set.

L'Égyptien a montré un nouveau visage en répondant coup sur coup sur les échanges mais Nicolas Fays a déjà quelque chose en tête, se qualifier au tour suivant et c'est chose faite. Le second set est bouclé en l'espace de 26 minutes. Au bout d'une heure, la boucle est bouclée pour Nicolas Fays. Sa place en quarts de finale est acquise.

Coté filles, Mitia Voavy Andraina n'a rencontré aucun problème pour battre l'Égyptienne. Elle est bien entrée dans le match et a vite dominé les échanges. Le premier set est bouclé en 25 minutes à peine. Le second set est une copie parfaite du premier et Mitia Voavy Andraina n'a aucune inquiétude.

Par deux fois, elle est parvenue à breaker son adversaire et a fini par gagner son match au bout d'une heure. Mitia a signé un de ses meilleurs matches depuis le début de cette quinzaine égyptienne. Contre une adversaire inférieure, elle a été rigoureuse en proposant un tennis varié entre chopes, des revers, des amortis et accélérations de coups droits associés à une belle présence défensive.

Pour les deux joueurs qualifiés, Loïc Frappat, le coach des joueurs malgaches a dit que " Deux matches costauds de Nicolas et Mitia aujourd'hui dans des conditions égyptiennes toujours venteuses. Nicolas a commencé en premier en livrant une bonne prestation contre l'Égyptien qu'il a su prendre de vitesse progressivement au premier set. Après le début du deuxième set disputé, sa solidité a fini par faire exploser le joueur adverse ", conclut-il.

Revanche

Pour les quarts de finale, Mitia affrontera l'Égyptienne Farah Hassan, une des favorites du tournoi sur ses terres après avoir gagné le warm-up ici-même. Ce match des quarts de finale est une revanche pour elle car Mitia s'est inclinée en demi-finales du warm-up contre l'Egyptienne. Quant à Nicolas, au prochain tour, il affrontera le Marocain Ali Missoum contre lequel il essaiera de prendre lui aussi sa revanche après son élimination en huitièmes de finale de ces mêmes cham-pionnats l'année dernière.

L'opposition du style risque d'être intéressante entre le jeu défensif basé sur la puissance en coup droit du joueur de Moramanga et le jeu défensif de son adversaire. Ce match risque d'être accroché.

Mirindra Razafinarivo et la paire malgache en double formée par Nicolas Fays et Mirija Andriantefihasina ont connu un sort différent lors de leurs matches. En simple dame, dans son match de huitièmes de finale, Mirindra Razafinarivo a été battue par l'Égyptienne Judy Tawela en 2 sets (2/6 3/6). Vu sa démonstration de force au tournoi Warm-up le week-end dernier avant ce cham-pionnat d'Afrique, l'Égyp-tienne Judy Tawela figure elle aussi parmi les prétendantes à la victoire finale. En double, le duo formé par Nicolas Fays et Mirija Andriantefihasina a été battu par les Tunisiens Chetouane Mahmoud et Missaoui Aziz en 3 sets (6/4, 0/6, 5/10).