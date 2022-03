Madagascar: Fiscalité minière à Madagascar - Sortir d'un débat sans fin

Le nouveau ministre des Mines, lors de sa toute première intervention devant la presse, a tenu à remettre en cause les 2% de redevances minières appliquées. Occasion pour notre journal de produire un focus sur la question de la fiscalité minière à Madagascar qui suscite tant de débats.

Le volet fiscalité figure parmi les principaux points d'achoppement dans le cadre de l'élaboration du nouveau Code minier, initié de nouveau en février 2020 mais qui tarde à voir le jour. D'un côté, l'exécutif, tout comme une bonne partie des organisations de la société civile, cherche à relever la fiscalité minière afin que le secteur extractif puisse contribuer davantage au développement du pays. De l'autre, les professionnels de la filière se battent pour éviter un " bouleversement qui fera fuir les investisseurs ".

Les dispositions liées au relèvement des taxes et redevances minières constituent une source d'inquiétude pour les investisseurs. Ce nouveau code en cours d'élaboration envisage notamment le relèvement des redevances minières pour les minerais, métaux précieux et pierres fines brutes (4% pour le nickel et le cobalt, 6% pour les pierres industrielles brutes et 8% pour les pierres précieuses brutes). L'article 24 stipule pour sa part que l'État a droit à une part de production à hauteur de 20% minimum dans toute production minière commercialisable. L'Exécutif, pour justifier cette optique de relèvement significatif de la fiscalité minière, met en avant les politiques appliquées dans d'autres pays à l'instar du Mozambique, où les redevances sont de 3% pour les métaux de base et le charbon, 6% pour les métaux et les pierres précieuses et semi-précieuses et 8% pour les diamants.

Mais les opérateurs miniers rétorquent que la réalité à Madagascar ne peut être comparée à d'autres pays. Ils avancent notamment la faiblesse des infrastructures comme les routes et les ports, les défaillances au niveau de la fourniture énergétique ou encore les faibles capacités des ressources humaines. Les professionnels du secteur minier estiment qu'avec le scénario avancé, on pourrait parvenir à une fiscalité minière de 24%. Ce qui, selon eux, va tuer la compétitivité de la filière.

" L'État malgache doit bien tenir compte des différents paramètres en jeu avant de trancher sur la question de l'impôt minier ", met en garde un dirigeant d'une junior minière étrangère opérant dans la filière graphite dans le pays, avant de rappeler que les mines représentent 30% des recettes d'exportation, et 40% des investissements directs étrangers. Pour un haut fonctionnaire impliqué dans les négociations relatives à la confection du nouveau code minier, il n'est pas souhaitable de jouer les alarmistes car " nous sommes encore au stade du dialogue ".

Pour rappel, les principaux groupements du secteur extractif ont publié dernièrement un communiqué dans lequel ils insistent également sur l'importance du dialogue pour " rétablir la confiance, discuter des orientations stratégiques en vue de la relance du secteur, restaurer la bonne gouvernance du secteur extractif malgache et la définition de la politique minière de l'État ". Autrement dit, les opérateurs souhaitent une remise à plat pour redémarrer sur de nouvelles bases.

Mieux cerner les enjeux

Dans le document de recherche sur les retombées économiques de l'exploitation minière industrielle à Madagascar, dont l'élaboration a reçu l'appui de la Banque mondiale et de l'Université de Queensland d'Australie, on s'abstient de commenter les taux de 1 et 2% actuels mais on soutient que le régime fiscal de Madagascar a atteint l'objectif d'attirer des investissements miniers, si l'on considère le stade précoce de l'industrie minière, le contexte politique récent, le risque politique, la qualité des infrastructures, ainsi que le type et la qualité des ressources minérales. Le cadre juridique, le régime de fiscalité et de redevances pour l'exploitation minière à Madagascar serait " un modèle composite se fondant sur différentes normes et règles en fonction de différents besoins et des objectifs de l'État aux différentes périodes de temps ".

Le régime a ainsi permis de concrétiser un investissement minier significatif s'élevant à 8,1 milliards de dollars au cours d'une période relativement courte (2005- 2013). Mais les auteurs du document soulignent également qu'il est impératif que le ministère en charge des Mines et le ministère en charge des Finances aient une compréhension complète et approfondie du régime de l'impôt minier à Madagascar, et qu'ils développent les capacités internes de collecte, de contrôle, de suivi et d'évaluation des taxes et redevances minières.

Ils avancent en outre que des opportunités devraient être recherchées pour permettre aux fonctionnaires d'acquérir une expérience auprès des organismes de réglementation dans d'autres pays disposant d'une expérience de développement minier. Les compétences devront être mises au point pour faciliter et réglementer le développement tout au long du "cycle financier minier" (investissement, construction, importation de capitaux, production, traitement, exportations... ). Les capacités, ressources et politiques locales doivent également être renforcées pour améliorer la collecte, la gestion et l'investissement des redevances par les communes, les régions et les provinces.

Et les auteurs de poursuivre qu'étant donné la croissance des recettes minières constatée sur une certaine période, et compte tenu de la nature cyclique des cours des matières premières, le gouvernement devrait envisager d'adopter des mécanismes de gestion des recettes, en particulier au niveau local. Plus particulièrement, l'établissement d'une formule consensuelle sur la répartition des redevances au niveau des communes. Et qu'il faudrait aussi étendre cette répartition car les activités minières font usage de différentes installations industrielles et infrastructures connexes au-delà des communes où se trouve la mine.

Instituer le local content

Pour augmenter les recettes fiscales directes et indirectes provenant du secteur minier, des observateurs rappellent également qu'il est important pour Madagascar de mettre en œuvre une ambitieuse politique de contenu local (local content). Les statistiques évaluent par exemple à plus de10 000 milliards d'ariary la valeur des transactions avec les opérateurs économiques locaux de différents secteurs depuis l'arrivée des grandes firmes extractives.

Le gouvernement devrait ainsi prendre des mesures pour prioriser le contenu et les acquisitions locales à travers les politiques ou règlementations. Plutôt que d'adopter des mesures très contraignantes ou punitives, il devrait chercher à encourager et à récompenser les meilleures pratiques et les processus de planification multipartite et de formation (local, régional et national). Des mesures pour inciter les entreprises à avoir recours aux acquisitions locales telles que les concessions en matière de TVA pour les achats locaux et le recouvrement des coûts admissibles contre de bonnes performances en matière d'emploi et de renforcement des capacités des populations locales.

Les programmes innovants pour l'incubation d'entreprises de services miniers peuvent aussi améliorer les résultats en matière de recettes globales et favoriser les acquisitions au niveau local où les responsables seront appuyés pour la réalisation de programmes favorisant l'entrepreneuriat, le micro-financement, les forums d'épargne et d'investissement, et le mentorat pour la gestion financière et le développement d'entreprise dans les régions minières, avec l'assistance des partenaires au développement et de l'industrie minière.