Algérie: Batna - Exercice de simulation entre les groupes d'intervention en milieu périlleux et les brigades cynotechniques

Batna — La région des Balcons de Ghoufi dans la commune de Ghassira (100 km de la ville de Batna) a abrité, jeudi, la première simulation nationale commune entre les groupes de recherche et d'intervention en milieu périlleux et les brigades cynotechniques de la Protection civile, sous la supervision du directeur général de ce corps constitué, le colonel Boualem Boughlef.

Accompagné du wali de Batna, Toufik Mezhoud, et de cadres centraux, le colonel Boughlef a reçu dans la zone des Balcons de Ghoufi des explications sur cet exercice de simulation d'un séisme de magnitude 6,8 sur l'échelle de Richter dans cette région de la wilaya et qui a frappé un endroit à l'accès difficile pour les ambulances et les camions de secours.

Le même responsable a écouté, au siège du commandement installé sur place pour l'occasion, des explications sur les opérations d'approvisionnement, de soutien, d'intervention et de secours, avant d'inspecter le camp des brigades participantes venues de 29 wilayas du pays, totalisant 200 éléments de divers grades, et d'assister à une partie de l'exercice de simulation effectué au niveau des Balcons de Ghoufi.

L'exercice qui a vu l'intervention, pour la première fois, de deux brigades spécialisées, à savoir le groupe de recherche et d'intervention en milieu périlleux et la brigade cynotechnique, selon le sous-directeur des statistiques et de l'information à la Direction générale de la Protection civile, le colonel Farouk Achour, vise à évaluer le degré de préparation et de performance des brigades et leur coordination sur le terrain.

Il s'agit également de bénéficier des expériences des différents intervenants, d'unifier les méthodes de travail et l'élargissement du domaine d'intervention des brigades spécialisées dans des conditions presque réelles de catastrophes, la préservation de l'état de préparation de ces brigades, en plus de tester les agents de ce corps constitué du point de vue organisationnel (camps, indépendance, approvisionnement et services logistiques) ainsi que leur adaptation avec les nouvelles techniques acquises lors des sessions d'entrainement spécialisées.

Et d'ajouter : "Nous œuvrons continuellement à améliorer nos capacités à travers la formation et des exercices pratiques pour être en conformité avec les critères mondiaux sur le plan de la rapidité d'intervention et du temps".

Le même responsable a également souligné que de nouveaux moyens techniques dans le domaine de la communication ont été utilisés pour la première fois durant cet exercice de simulation.

Pour sa part, le chef du bureau de l'information et de l'orientation de la Direction générale de la Protection civile, le capitaine Nassim Bernaoui, a affirmé que cet exercice est une application de toutes les connaissances et des données scientifiques acquises dans le cadre des sessions de formation organisées durant l'année en cours et la précédente.

A cette occasion, le colonel Boualem Boughlef a procédé à la baptisation de l'unité du secteur implantée dans le pôle urbain Hamla à Batna du nom des "frères chouhada Ali et Harkati Bentaya" et inauguré le nouveau siège de la direction de wilaya, au chef-lieu, baptisé du nom du défunt commandant "Tahar Ifroujène", cadre de la Protection civile et ex-directeur du secteur dans certaines wilayas, dont Batna.

Le directeur général de la Protection civile s'est également enquit des conditions de vie et de travail des agents du secteur dans les unités opérationnelles de la wilaya.

Par ailleurs, des agents et des cadres du secteur qui se sont distingués par des performances lors de l'accomplissement de leurs missions ont été honorés à cette occasion.