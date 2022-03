Soudan: Kabashi affirme la volonté du Soudan de promouvoir ses relations avec le Koweït

- Le membre du Conseil de souveraineté de transition lieutenant-général Shams Addin Kabbashi, , a affirmé la volonté du gouvernement de renforcer et de développer les relations bilatérales avec l'État du Koweït et de faire progresser les domaines de coopération conjointe pour répondre aux aspirations et aspirations des peuples des deux pays.

Le membre du Conseil de souveraineté a salué, lors de sa rencontre dans son bureau au Palais républicain, l'ambassadeur de l'État du Koweït au Soudan, Bassam Al-Qabandi, le grand rôle pionnier joué par le Koweït envers le Soudan.

L'ambassadeur Bassam a déclaré, dans un communiqué de presse, que la réunion avait discuté des moyens de soutenir la coopération conjointe et de faire progresser les relations des deux pays vers des horizons plus larges, décrivant les relations soudano-koweïtiennes comme distinctes, fortes et solides, ajoutant " Cette rencontre vient en confirmation de cette relation distinguée et le souci des deux pays de sa continuité et de son développement dans tous les domains".

L'ambassadeur Bassam a indiqué que le membre du Conseil de souveraineté de transition a transmis ses salutations à l'émir de l'État du Koweït, le cheikh Nawaf Al-Ahmad Al-Sabah en réitériant le souci de son pays de promouvoir et de renforcer ses relations avec le Soudan, exprimant son espoir que le Soudan connaîtrait davantage de stabilité, de développement et de paix qui contribuerait à la stabilité des pays voisins et de la region.