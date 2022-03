Gabon: Mike Jocktane et ses engagements sur la" Pratique religieuse au Gabon "

Lors de sa grande rencontre avec les leaders religieux, l'Evêque Mike Jocktane a présenté "sa vision de la pratique religieuse au Gabon" en 9 points prioritaires. C'était le 19 mars dernier dans les jardins de l'église Internationale de Nazareth

Ils étaient nombreux, hommes, femmes et leaders religieux dans les jardins de l'Eglise internationale de Nazareth. Ils ont répondu, non seulement à l'invitation de l'Evêque Mike Jocktane, mais surtout, venus l'écouter sur ses engagements relatifs à "la pratique religieuse pour le Gabon". Au total, neuf (9) engagements, que lui, Président, mettra en application.

Lui Président, Mike JokKtane va conférer aux organisations religieuses , un statut juridique spécifique qui tient compte de leur identité et leur fonctionnement, comme se fut le cas autrefois pour les formations politiques. Il s'agira de distinguer les communautés religieuses , des fédérations et autres confédérations.

Lui Président, il va organiser les états généraux sur la pratique religieuse au Gabon.

Lui Président, le leader religieux qu'il est , va faire appliquer le principe de laïcité de l'État et veiller à ce que toutes les confessions bénéficient d'un traitement..

Lui Président de la République, l'Evêque va garantir l'inviolabilité des lieux de culte, églises mosquées chapelles et leurs annexes.

Lui Président, il va garantir l'exonération fiscale et douanières des biens, produits et services liés au fonctionnement des organisations religieuses.

Lui Président, Mike Jocktane va abroger l'actuelle disposition qui contraint les religieux de la zone Cemac à obtenir au préalable une autorisation d'entrée pour avoir accès au territoire national.

Lui Président, il va créer et définir le statut d'entreprise religieuse afin de réglementer les activités commerciales des organisations religieuses.

Lui Président, l'homme de foi qu'il est, va créer une institution appelée le ,"Le haut conseil gabonais des religieux.

Il explique que le Haut conseil des religions servira à centraliser toute la documentation relative aux organisations religieuses et à la pratique religieuse au Gabon. Ce dernier sera chargé des enquêtes de moralité et sera le seul habilité à conférer le statut d'organisation religieuse et à accorder la reconnaissance juridique.

Il poursuit en éclairant que ce Haut Conseil va définir les normes de sécurité, d'hygiène et d'infrastructures dans les lieux de culte des organisations religieuses. Aussi, définira t-il les droits et devoirs attachés au statut de Ministre du culte. A cet effet, il donne les accréditations et tient un registre de tous les ministres de culte.

Ledit Haut Conseil aura pour rôle de mener des enquêtes de moralité des leaders religieux. Il est de ce fait, le seul habilité à conférer le statut d'organisation religieuse et accorder la reconnaissance juridique .

Le leader religieux et politique qu'il est, croit qu'un Gabon Nouveau où il fait bon vivre pour tous et toutes et qui se distingue dans le concert des nations est possible si les Gabonais oeuvrent ensemble. Il dit avoir besoin de chacun et chacune de ses compatriotes pour l'accompagner sur cet élan et faire de cette ambition une réalité.