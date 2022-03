Afrique: Kongo Central - Deogratias Vuadi se retire de course au Gouvernorat

*Deogratias VUADI fustige les tripatouillages autour des élections au KONGO-CENTRAL en 2022 et retire sa candidature au poste de Gouverneur.

VUADI MATONDO Deogratias, le représentant de la nouvelle génération politique pour le bien-être du KONGO CENTRAL au détriment des intérêts personnels, fustige toutes les manœuvres honteuses organisées pour ternir l'image de la Province et retire sa candidature pour les échéances actuelles afin d'éviter de tremper dans un processus qui se transforme peu à peu en un complot géant contre la terre de SIMON KIMBANGU.

"Une primaire électorale !! Qui veut-on exactement tromper ? De qui se moque-t-on ? ", s'insurge l'Expert en Communication.

Et de poursuivre, " Cette séance de présélection dans un processus électoral direct est anticonstitutionnelle et anarchiste parce qu'elle prône en réalité une chosification des hommes politiques NE KONGO et de toute la communauté. C'est surprenant de constater qu'un organe délibérant puisse aussi commodément tomber dans la vassalisation tout en oubliant le peuple, souverain primaire, à qui il demandera bientôt le renouvellement de la confiance à travers les urnes.

Subséquemment, VUADI MATONDO Deogratias interpelle les uns et les autres sur l'importance de cette élection pour la population du KONGO CENTRAL dont la pauvreté dépasse les limites du tolérable. Il est, donc, assertorique de mettre de côtés les intérêts et propositions égoïstes pour travailler sur l'amélioration des conditions de vie des électeurs du BAS-FLEUVE, de la LUKAYA et des CATARACTES.

Pour couronner son propos, Deogratias VUADI, le modèle de la nouvelle jeunesse NEKONGO, appelle la population de la Province et la Société Civile à la vigilance afin de contrer toute idée allant dans le sens d'hypothéquer l'héritage commun. " Les candidatures des jeunes et des femmes aux élections de 2023 doivent incarner l'espoir pour un KONGO CENTRAL que le peuple va construire autour d'une vision claire et précise axée sur le développement, comme le dit son slogan de campagne, " KUENDA KUNTWALA ".