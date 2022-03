Congo-Kinshasa: Survivantes et témoins des violences sexuelles en RDC/La loi sur l'exemption des frais de justice - Un plus pour les personnes vivant avec handicap

En République démocratique du Congo, les femmes vivant avec handicap sont aussi victimes des violences sexuelles et basées sur le genre. Victimes souvent des discriminations dans la société, elles manquent pour la plupart des moyens pour aller en justice lorsqu'elles sont victimes des violences sexuelles. Des personnes qui interviennent dans l'encadrement de cette catégorie des personnes, affirment qu'il y a aussi un problème de manque d'assistance judiciaire pour celles-là qui brisent le complexe et la peur.

A cet effet, le Journal La Prospérité, ayant appris le dépôt à l'Assemblée nationale de la proposition de loi sur l'exemption des frais de justice en faveur des survivantes des violences sexuelles ainsi que les témoins, des personnes vivant avec handicap et celles du troisième âge, s'est focalisé sur les avis des personnes vivant avec handicap sur cette épineuse question.

Des membres des organisations qui s'occupent et encadrent les personnes vivant avec handicap réagissent. C'est le cas de Mme Stéphanie Bolia, Secrétaire administrative aux programmes de l'Association pour l'encadrement des enfants délaissés, handicapés et des filles-mères (ASEDEF), assistante à l'université pédagogique nationale (UPN) et militante des droits des personnes en situation de handicap.

"Nous saluons la bonne foi des organisations de la société civile qui ont eu l'idée de l'initiative de la loi sur l'exemption des frais de justice aux survivantes des violences sexuelles. Nul n'ignore que, d'une manière générale, les femmes et filles survivantes des violences sexuelles, et non,nous nous retrouvons dans une situation de vulnérabilité énorme.

Cela à cause des traumatismes ou troubles psychologiques, au rejet des membres de la communauté (certains proches), au risque d'attraper des infections sexuellement transmissibles et grossesses précoces (pour les unes) et non désirées. Il y a aussi des difficultés d'accéder à une justice équitable et aux soins médicaux par manque de moyens. Cette situation est pire encore chez celles en situation de handicap", explique-t-elle.

"Il est vrai que les femmes et filles vivant avec handicap victimes des violences sexuelles, sont confrontées à des difficultés plus énormes que celles dites valides. D'une part, parce qu'elles sont porteuses de handicap, car le combat pour le changement de regard sur la personne avec handicap, en général, et la femme avec handicap, en particulier, est loin d'être terminé. D'autre part, parce qu'elles sont victimes des violences sexuelles. L'ampleur de cette situation varie en fonction du degré de l'handicap. Car, plus l'handicap est lourd, plus l'accès aux services d'accompagnement psychologique, sociologique, médical et juridique est difficile", affirme-t-elle.

"A titre d'illustration, il est difficile d'assurer un accompagnement juridique ou psychologique à une femme ou fille victime de VSBG qui est sourde-muette et handicapée mentale à la fois ou celle qui est non-voyante (aveugle). Cette dernière aurait du mal à reconnaître l'auteur et le dénoncer. D'où, la majorité des victimes en situation de handicap se taisent face à cette tragédie, de peur de subir une double discrimination au sein de la société, et souvent par manque de moyens financiers pour accéder à la justice.

Elles sont incapables de payer les frais de justice, vu que plusieurs vivent dans une pauvreté accrue. Par conséquent, les abus sont récurrents, car les auteurs demeurent impunis", révèle Mme Stéphanie BOLIA, Secrétaire Administratif et Assistante aux programmes de l'Association pour l'Encadrement des Enfants Délaissés, Handicapés et des Filles-mères (ASEDEF), Militante des droits des personnes en situation de handicap.

Témoignage

A Kinshasa, certaines familles où il y a des femmes et filles vivant avec handicap ont salué aussi cette proposition de loi sur l'exemption des frais de justice. C'est le cas de la famille de Maya (Nom d'emprunt) une jeune fille sourde-muette de 15 ans survivante du viol dans le Quartier III, situé dans la commune de Masina, à l'Est de Kinshasa, qui n'a jamais eu droit à la justice.

"C'est avec une grande satisfaction d'apprendre une telle initiative au niveau de l'Assemblée nationale. Surtout que vous êtes sans ignorer que depuis la nuit du samedi 13 au dimanche 14 février 2021 que notre fille a été violée, aucune suite au niveau du parquet de grande instance de Kinshasa/NDjili dans lequel un policier du Bureau II (service de renseignement au sein de la police nationale congolaise) serait suspecté. Nous demandons que les organisations de la société civile et le gouvernement, à travers les ministères des droits humains, de justice et des personnes vivant avec handicap soient vraiment impliqués dans cette démarche afin que les femmes et filles vivant avec handicap survivantes des VSBG saisissent facilement la justice en cas des violences", a souligné la Maman de Maya.

Ainsi, doter l'arsenal juridique de la RDC de la loi sur l'exemption des frais de justice pour les survivantes des VSBG, est l'une des pistes de solution à l'éradication de ce phénomène et promouvoir la lutte contre l'impunité.

Tout en saluant l'initiative, Me Pindu Patrick, Coordonnateur national de la Fédération des associations des personnes vivant avec handicap du Congo et Avocat de son Etat, révèle que : " Même si les femmes vivant avec handicap dénoncent, mais généralement elles ne sont pas assistées en justice et aussi il y a même certaines femmes vivant avec handicap qui ne veulent pas dénoncer, parce qu'elles se sentent déjà marginalisées et se disent que la justice ne va pas s'occuper d'elles. Et cette femme-là n'a pas de moyens et c'est ce qui la bloque et la met en difficulté".

"Moi je pense que cette loi d'exemption des frais de justice va beaucoup aider les femmes vivant avec handicap. Et, elles sauront que lorsqu'elles vont se rendre à la justice pour déposer des plaintes, elles n'auront pas à payer l'argent pour la procédure, par rapport aux frais de justice, et ça ne peut que les rendre heureuses.

Parce que ces femmes ont des difficultés. Même les autres femmes qui militent pour les droits des femmes au niveau des organisations de la société civile, lorsqu'il s'agit de ce cas-là des femmes vivant avec handicap, les autres femmes dites valides qui sont dans d'autres organisations de la société civile ne s'intéressent pas à cette question et ne soutiennent pas les femmes vivant avec handicap. Dans ladite loi sur l'exemption des frais de justice, il faut vraiment que l'aspect " femmes vivant avec handicap " puisse apparaître clairement", ajoute Me Pindu.

Selon certains avocats et acteurs de la société civile, le paiement des frais de justice décourage davantage la dénonciation, surtout les survivantes et témoins de porter plainte devant les cours et tribunaux.

"Si déjà dans la loi, il y a cette possibilité à ne plus payer des frais de justice pour les femmes et filles vivant avec handicap, le nombre de plaintes, de dénonciations vont se multiplier car, souvent elles font fi des violences sexuelles par manque des frais de justice et préfèrent des arrangements à l'amiable. Cette loi contribuera efficacement à la lutte contre l'impunité des violences sexuelles", insiste Me Fernand Kabangu.

L'engagement du Député Juvénal Munubo

Pour le Député Juvénal Munubo, porteur de ladite loi à l'Assemblée nationale, c'est un motif de fierté et un rappel de ses responsabilités en tant que Député.

"C'est une bonne démarche que de permettre aux victimes des actes des violences sexuelles de ne pas payer plus de frais de justice ; permettre également à ce que les personnes vivant avec handicap, les personnes de troisième âge et les témoins ne paient pas ces frais en cas des violences sexuelles et basées sur le genre. Je promets mon engagement à défendre ce texte le moment venu pour que nous puissions arriver à modifier le code de procédure pénale dans l'objectif de lutter contre l'impunité des violences sexuelles et dans le but de protéger le groupe de vulnérables", indique-t-il.

Il sied de rappeler que les violences sexuelles accroissent le niveau de pauvreté et de vulnérabilité des femmes et filles en République démocratique du Congo.

Mme Stéphanie Bolia recommande, qu'il conviendrait non seulement d'examiner la proposition de loi, l'adopter et la promulguer, mais aussi, de la vulgariser et veiller sur son application effective dans les instances judiciaires en cas d'abus, afin de pousser les victimes tant valides qu'en situation de handicap d'accéder facilement à la justice afin que les auteurs soient sévèrement punis. Aussi, elle martèle qu'il faille tenir compte des besoins spécifiques de handicap au niveau des instances judiciaires. C'est-à-dire, ces dernières doivent tenir compte des sourdes et aveugle en ayant des interprètes de langue des signes pour faciliter la communication avec les survivantes.

Ainsi, Stéphanie Bolia précise que, une chose est d'avoir la loi, une autre est de sensibiliser les survivantes à la culture de dénonciations et l'existence de ladite loi pour les encourager à saisir la justice.

"C'est dans cette dynamique que, pour accompagner les pouvoirs publics dans cette lutte contre les VSBG, nous, les militants des droits des personnes vivant avec handicap, allons, à travers nos organisations, réaliser les activités de plaidoyer et autre pour arriver à l'adoption, la promulgation, la vulgarisation et l'application effective de ladite loi", a-t-elle souligné.