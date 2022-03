Ile Maurice: Services publics - Le Sud privé d'eau depuis dimanche

"Je ne peux pas vous parler. J'ai deux seaux d'eau au bout des bras." Il est 11 heures. Steven François s'empresse de nous donner un rendez-vous téléphonique pour plus tard.

C'est un paradoxe. À chaque grosse pluie, les habitants du Sud craignent... une coupure d'eau. Et leur appréhension s'est avérée. Les résidents de Chemin-Grenier et des régions avoisinantes n'ont pas d'eau depuis dimanche. Toutefois, ils ne sont pas au bout de leurs peines. D'après la Central Water Authority (CWA), ce n'est que cet après-midi ou demain que la situation retournera à la normale.

La colère se fait entendre dans la voix de Patricia Geoffroy qui a 56 ans. "Nous avons eu un camion d'eau aujourd'hui après trois jours d'attente, mais j'habite à l'étage. Comment faire pour remplir mes bassins ? J'ai dû monter et descendre l'escalier à plusieurs reprises pour remplir des cuvettes et d'autres récipients. Vous pensez que c'est facile à mon âge ?" se plaint-elle. Cette habitante de Chemin-Grenier affirme que malgré son état physique, elle a dû aider une personne plus âgée qu'elle à amasser l'eau. "Tous les ans c'est la même histoire pendant la période de pluie. Depuis mon enfance c'est ainsi", dit-elle, tout en rappelant que l'année dernière, les habitants de la localité ont été dans l'obligation d'obstruer la route pour attirer l'attention des autorités.

Steven François habite à Chemin-Grenier depuis sept ans. Avec beaucoup de cynisme, il rappelle qu'ailleurs, les habitants prient qu'il pleuve pour avoir de l'eau. "Les résidents de Chemin- Grenier, eux, prient pour qu'il n'y ait pas de grosses pluies car cela nous prive de l'eau du robinet. Si ce n'est pas des débris qui obstruent la station de filtration d'eau, ce sont des tuyaux qui sont emportés. Il est temps que les autorités trouvent une solution à ce problème", ajoute-t-il.

Pour sa part, la travailleuse sociale Jessica Lafleur, également habitante du Sud, affirme que beaucoup d'entre eux ont été obligés d'acheter l'eau en bouteille pour faire la cuisine et pour se laver. "Il n'y a pas eu de camionsciternes pendant trois jours. Nous ne sommes pas en mesure de faire la vaisselle, encore moins la lessive", raconte-t-elle.

À la CWA, on nous fait comprendre qu'une équipe travaille sur ce problème depuis lundi et que plusieurs villages du Sud comme Chemin-Grenier, Surinam et une partie de Bel-Ombre sont concernés par des coupures. "D'habitude, ce sont des détritus emportés par l'eau de pluie qui obstruent les stations de traitement d'eau. Quand nous avons découvert qu'il y a eu un problème, des plongeurs de la Special Mobile Force sont descendus dans nos bassins, mais ils n'ont rien vu.

Ce n'est que mercredi soir que nous avons découvert qu'un tuyau principal dans une zone retirée entre le barrage de Valriche et la station de traitement a été sévèrement endommagé. Nos techniciens ont travaillé pendant toute la nuit sur ce problème. Il est probable que la fourniture d'eau retournera à la normale aujourd'hui ou au plus tard samedi", explique-t-on du côté de la CWA. En attendant, rassure-t-on, une douzaine de camions-citernes sillonnent la région du Sud pour alimenter la population en eau. À d'autres endroits comme à Beau-Bassin et Rose-Hill, ainsi que dans l'Est, l'approvisionnement d'eau est irrégulier, en raison des tuyaux bouchés par la boue et d'une pompe cassée. La CWA est sur le terrain pour résoudre le problème, ajoute-t-on.