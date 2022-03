Burkina Faso: L'eau, l'autre défi de la survie des éleveurs

communiqué de presse

La situation sécuritaire n'est pas la seule cause de vulnérabilité des éleveurs de bétail au Burkina Faso. Ces populations sont aussi frappées de plein fouet par les effets du changement climatique. En particulier, les ressources en eau deviennent de plus en plus rares.

Ayun Diallo a 75 ans. La vie et la survie n'ont de noms pour lui que l'élevage. Ces dernières années il avoue avoir eu peur pour l'avenir, pour la survie de sa communauté.

Diallo vit à Bindabongo dans la commune de Boulsa, au Centre-Nord du Burkina. La plupart des 500 habitants du village sont des éleveurs. Pour abreuver leur bétail, ils doivent parcourir 10 kilomètres. Et avec l'insécurité, le septuagénaire est inquiet de voir ses petits-enfants faire ce voyage chaque jour pour abreuver les animaux.

" Chaque matin, je les confie à Dieu avant qu'ils s'en aillent, je prie Dieu qu'ils retournent en paix, j'attends toujours avec angoisse leur retour. "

Pour des milliers de personnes à travers le Burkina Faso, c'est une réalité quotidienne. L'eau devient de plus en plus rare à mesure que les conditions météorologiques changent, et tout cela se produit alors que le pays fait face à l'une des plus grandes crises de déplacement au monde : 8.5% de la population, soit 1,74 million de personnes, ont dû fuir leurs domiciles en raison de l'insécurité. À la date du 28 févier 2022, le nombre de personnes déplacées internes (PDI) s'élevait à plus de 1 800 000 personnes*.

Dans certaines régions, ces déplacements internes massifs créent des centres de population extrêmement denses et ajoutent une pression supplémentaire sur l'approvisionnement en eau.

Pour répondre à ces besoins, le CICR creuse des puits dans l'espoir de trouver de l'eau. Le processus est souvent rempli de déceptions, car de nombreux forages se révèlent négatifs. Entre 40% et 60% des puits creusés sont secs. Mais lorsque l'eau est trouvée, la vie change.

Sadjo Diallo, un autre éleveur burkinabè, raconte comment un forage a changé le destin de sa fille : " Je lui avais dit qu'il n'était pas question qu'elle aille à l'école, à moi seul je ne pouvais pas abreuver les bêtes, en plus il faut aller à 5 kilomètres chercher de l'eau pour les besoins de la famille. Aujourd'hui j'ai l'eau à portée de main, ma fille ira à l'école l'an prochain ".

Il est urgent de construire des forages pastoraux

La plupart des populations du Sahel forcées à fuir se déplacent avec leurs animaux. Mais ces familles arrivent dans des villes d'accueil qui connaissent déjà des difficultés d'accès à l'eau.

Pour Wendgouda Priva Kabré, responsable du service et eau et assainissement du CICR au Burkina Faso, " il y a urgence, il faut poursuivre les efforts dans la construction des forages pastoraux pour préserver cette source importante de revenu des communautés. "

" Quand les populations elles-mêmes n'ont pas suffisamment d'eau à boire, les animaux sont relégués au second plan. Avoir de l'eau pour abreuver les bêtes devient une véritable lutte. À la fin, les éleveurs bradent leurs animaux juste pour se libérer de cette fatigue permanente d'avoir à chercher de l'eau. Ce problème existe dans de nombreuses localités au Burkina, " ajoute Priva.

" Nous qui travaillons sur le terrain sommes témoins de scénarios inimaginables dans le contexte actuel du pays : pour avoir de l'eau certaines populations quittent des localités où elles se sentent en sécurité. "