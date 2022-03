Afrique Centrale: Kinshasa - Bintou Keita encourage la solidarité entre les femmes pour un meilleur leadership féminin en RDC

communiqué de presse

La Représentante spéciale du Secrétaire général des Nations Unies en République Démocratique du Congo, Bintou Keita a présidé le 22 mars dernier à Kinshasa, une rencontre sous le thème : "améliorer le leadership des femmes en RDC". Environ 80 femmes leaders des médias, de la politique, de la société civile et des forces de sécurité de la République Démocratique du Congo ont pris part à cette initiative.

La rencontre visait à fournir une plate-forme de dialogue informelle pour discuter du leadership, des défis et des perspectives des femmes, avec un accent particulier sur les médias et la politique, au-delà du processus électoral. Pour la cheffe de la MONUSCO, la politique ne se résume pas uniquement aux élections, mais c'est ce que la femme leader fait au quotidien, afin d'améliorer le sort de chacune et chacun.

La discussion a d'abord tourné autour de la définition du "leadership féminin", qui a été diversement associé par les participantes au courage, à la résilience, la détermination, la compétence, le mentorat, la responsabilité, entre autres.

Certaines femmes ont en outre jugé critiques les reportages des médias sur les réussites des femmes et sur les politiciennes et les aspirantes candidates.

Appel à la solidarité entre femmes

La rapporteuse de la Commission nationale des droits de l'Homme (CNDH) et candidate gouverneure de la province du Kongo Central, Belinda Luntadila, a souligné l'importance de la "détermination des femmes", mais a déploré le "manque de solidarité" général entre les femmes

Cette plainte a été reprise par plusieurs participantes. Ainsi, abondant dans le même sens, Marie José Ifoku, unique femme candidate à l'élection présidentielle de 2018 en RDC a appelé à la détermination et au soutien mutuel pour plus de visibilité et des résultats dans l'affirmation du leadership de la femme congolaise. " Lorsque je me suis portée candidate à la présidentielle de 2018, j'ai été choquée de voir combien les femmes sur qui je misais le plus, étaient désintéressées lorsque je les approchais ", a-t-elle expliqué. Elle a plaidé pour une solidarité féminine autour des femmes leaders et un accompagnement des femmes des médias pour assurer leur visibilité à tous les niveaux.

Commentant les différentes interventions, Bintou Keita a souligné la nécessité d'un soutien mutuel, d'une solidarité et d'une cohésion entre les femmes leaders. Elle a également souligné le lien entre les médias et la politique pour assurer la visibilité des femmes.

La masculinité positive pour promouvoir le leadership féminin

Notant que la femme impliquée dans la politique devrait se sentir en sécurité, la cheffe de la MONUSCO a souligné le rôle clé de la masculinité positive dans la promotion des droits des femmes. A cet égard, elle a rappelé la nomination du président Félix Tshisekedi comme champion de la masculinité positive lors de la session ordinaire de la 35ème Assemblée générale de l'Union africaine en février 2022.

C'est dans ce contexte que quelques hommes qui ont participé à cet échange fructueux ont eux aussi partagé une perception positive et constructive du leadership féminin.

" J'ai un grand respect et une grande admiration pour le leadership féminin. Les femmes sont altruistes, intelligentes, et elles ne doivent pas être reléguées à l'arrière-plan ", a soutenu Yannick Etshike, Assistant parlementaire.

Il a été soutenu dans cet élan par un membre des forces terrestres de l'Armée congolaise, qui pense que le leadership féminin constitue un atout majeur pour le développement en RDC.

En conclusion de la réunion, les femmes leaders et la cheffe de la MONUSCO ont convenu de poursuivre les discussions pour identifier des orientations concrètes pour la voie à suivre afin d'améliorer leadership féminin en République Démocratique du Congo.