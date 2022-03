Afrique: Noël Le Graët - "La France a besoin de rencontres avec des pays africains"

interview

La France reçoit la Côte d'Ivoire en match amical ce vendredi 25 mars à Marseille. Noël Le Graët, président de la Fédération française de football depuis 2011 a répondu aux questions de RFI. Les Bleus n'avaient pas affronté de sélection africaine depuis 2016.

RFI: À quelques heures du coup d'envoi de France-Côte d'Ivoire, dans quel état d'esprit êtes-vous ?

Noël Le Graët : Je suis très heureux que cette rencontre puisse se jouer à Marseille, sur notre territoire. Je suis très heureux de pouvoir rencontrer la Côte d'Ivoire parce que depuis quelques années, on a un peu de mal à organiser des matches contre des équipes du continent africain. Donc, ce match me tenait à cœur.

La dernière fois que les Bleus ont affronté deux équipes africaines la même année, c'était en 2016. Pourquoi avoir attendu aussi longtemps pour voir les Bleus de nouveau face à des équipes du continent africain ?

Tout simplement parce qu'entre les compétitions organisées par l'UEFA et la FIFA, on n'a plus de dates disponibles. On a dix matches par an, la Nations League a pris quatre journées, c'est un peu le reproche que je fais aux instances. La France a besoin de rencontres avec des pays africains. Il faut absolument que l'UEFA ne bloque pas l'ensemble des dates.

A l'origine, une tournée au Qatar était prévue pour les Bleus au mois de mars. Lorsque le projet ne s'est pas concrétisé, vous vouliez obligatoirement des équipes africaines comme adversaires ?

Absolument. J'avais demandé à mes services de prendre contact avec les équipes éventuellement disponibles et qui seraient heureuses de venir.

C'était une manière d'anticiper la Coupe du Monde, en variant les profils des adversaires ?

Oui, mais aussi pour affronter des équipes africaines qu'on n'a plus la possibilité d'affronter. C'était l'occasion d'avoir deux rencontres.

Vous aviez œuvré il y a quelques années pour un match des Bleus en Algérie...

J'aimerais bien aller en Algérie, je suis toujours candidat. J'étais en très bons termes avec les présidents de la Fédération algérienne. Mais c'est au niveau de l'État, on n'a pas trouvé les solutions de sécurité.

La dernière équipe africaine à avoir affronté les Bleus à la Coupe du Monde, c'était le Nigeria en 2014, un match compliqué pour l'équipe de France. Trouvez-vous que le football africain progresse ?

Absolument, quand je vois le nombre de joueurs qui sont dans nos championnats, je me dis qu'on a besoin de contacts, qu'on a besoin de faire des choses ensemble. La FIFA crée un bureau à Paris, dont je deviendrai le responsable. Les Fédérations africaines pourront venir discuter, on fera en sorte que Clairefontaine soit disponible pour la formation. On essaiera de mieux faire avec le continent africain.

Verra-t-on un jour le premier match de l'équipe de France en Afrique de l'Ouest ou en Afrique Centrale ? Le Sénégal à Diamniadio ou le Cameroun à Olembe se sont récemment dotés de stades aux normes internationales.

On n'y va pas parce qu'on n'a pas de dates ! Ma volonté serait d'y aller, et d'avoir des rencontres aller-retour. Mais l'année dernière ou les années d'avant c'était déjà compliqué d'y aller. Et avec la nouvelle compétition de l'UEFA, on rejouera en juin. On aurait pu avoir des dates de libres ce mois-là. L'année prochaine, après la Coupe du Monde, ça ne sera pas possible, toutes les dates vont être prises. Je pense que l'Europe doit faire attention à son calendrier.

Comment définiriez-vous les relations entre le football français et le football africain ?

A titre personnel, je pense qu'on est en très bons termes. Je reçois souvent des présidents, d'équipes nationales africaines. On a beaucoup de stages à Clairefontaine, on a mis beaucoup de techniciens à disposition. Et moi, je suis très ouvert à tout ce qui peut être intéressant pour eux. C'est un échange de toute façon.

De plus en plus de jeunes français binationaux choisissent de porter les couleurs de sélections africaines, on le voit avec Sébastien Haller avec la Côte d'Ivoire. Comment vivez-vous cette situation en tant que président de la FFF ?

Je trouve ça très bien. À partir du moment où ils ont une bonne formation chez nous et le cœur dans leur second pays, je n'y vois aucun inconvénient. Je n'ai jamais critiqué ce genre de choses.

En revanche, les années passent et le constat reste le même, très peu d'entraîneurs africains exercent au plus haut niveau en France, à l'exception notable d'Omar Daf à Sochaux et d'Habib Beye au Red Star. Comment faire une place à ces entraîneurs qui pour certains ont un palmarès, comme Djamel Belmadi ou Aliou Cissé ?

Il faut qu'ils passent leurs diplômes. Je ne pense pas qu'ils soient assez nombreux comme candidats à Clairefontaine. En tout cas, ils sont les bienvenus s'ils veulent passer les diplômes.

La Coupe d'Afrique des nations reste très critiquée en Europe parce qu'elle a souvent lieu en janvier, mais aussi parce qu'elle se déroule tous les deux ans. Une compétition continentale tous les deux ans, est-ce une mauvaise chose ?

Disons que les clubs, lorsqu'ils font signer les joueurs, savent aussi que cette compétition existe. On ne peut pas, à la fois, faire venir beaucoup de joueurs africains dans les clubs et contester cette organisation. Tous les deux ans, c'est peut-être beaucoup mais on a une Coupe du Monde qui va rester tous les quatre ans, l'Euro tous les quatre ans aussi, ça fait qu'à elles-deux, ces compétitions se succèdent tous les deux ans.

Vous seriez contre un Euro tous les deux ans, comme l'avait proposé la Fifa avec son Mondial tous les deux ans ?

La Coupe du Monde tous les deux ans n'est plus vraiment à l'ordre du jour. Il va y avoir l'Assemble Générale de la FIFA la semaine prochaine au Qatar. Ce n'est pas inscrit à l'ordre du jour. Je pense que le dossier est un peu oublié.

Vous avez rencontre Gianni Infantino cette semaine à Paris, vous n'avez pas évoqué le sujet ?

Non, parce que lui ne présentera pas le projet à l'Assemblée Générale de la FIFA, jeudi prochain au Qatar. Ce n'est pas à l'ordre du jour.