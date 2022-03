Togo: Gilbert Houngbo, premier Africain porté à la tête de l'OIT

En voilà un ancien collaborateur du régime de Lomé, dont les Togolais ne cesseront d'en être fiers. L'ancien Premier ministre togolais, Gilbert Houngbo, a été élu ce Vendredi à Genève en Suisse, 11ème Directeur général de l'OIT (Organisation Internationale du Travail).

Il a été choisi au détriment des quatre autres adversaires Greg Vines (Australie), Muriel Pénicaud (France), Kang Kyung-wha (Corée du Sud), et Mthunzi Mdwaba (Afrique du Sud) par le Conseil d'administration de l'OIT, composé de représentants des gouvernements, des travailleurs et des employeurs.

Gilbert F. Houngbo, Président du Fonds international de développement agricole (FIDA) depuis le 1er avril 2017 jusqu'à aujourd'hui, prend fonction à la tête de l'OIT en Octobre 2022. Le Togolais est ainsi le premier Africain à prendre les commandes de cette organisation. Outre le FIDA, M. Houngbo préside également ONU-Eau, un mécanisme inter institutions chargé de coordonner l'action de plus de 30 entités des Nations Unies et autres organisations internationales qui travaillent sur les questions d'eau et d'assainissement.

L'homme est nanti de 30 années d'expérience dans les secteurs public, multilatéral et privé, notamment en qualité de Directeur général adjoint de l'Organisation internationale du Travail et de Premier Ministre de la République Togolaise. Aussi, avait-il occupé plusieurs postes de direction au Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), dont entre autres ceux de Directeur financier, de Chef de cabinet et de Sous-Secrétaire général. Le Titulaire d'une maîtrise en gestion des entreprises de l'Université de Lomé (Togo) et d'un Diplôme d'études supérieures spécialisées en comptabilité spécialisée de l'Université du Québec (Canada), et membre de l'Institut canadien des comptables professionnels agréés, avait fait une expérience dans le secteur privé, notamment chez Price Waterhouse, au Canada, durant une dizaine d'années.