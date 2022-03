Afrique: La RD Congo veut sortir le Maroc pour regoûter au banquet mondial

Chancel Mbemba et ses coéquipiers de la République démocratique du Congo qui accueillent les Lions de l'Atlas du Maroc ce vendredi au Stade des Martyrs de Kinshasa lors du match aller des barrages qualificatifs de la Coupe du Monde de football 2022, ont promis un feu d'artifice à leurs supporters frustrés de ne pas les voir à leur dernière CAN TotalEnergies jouée au Cameroun.

Les Léopards espèrent permettre à leur pays de retrouver le Mondial de football derrière lequel ils courent depuis 1974.

Au contraire du Maroc qui a pris part à la précédente édition de la Coupe du Monde en Russie, la RD Congo court toujours après une phase finale depuis cette date alors que le pays s'appelait le Zaïre.

Au vu des forces en présence, on peut s'attendre à un match équilibré même si chaque formation tentera de faire la différence à domicile avant de faire le déplacement chez l'adversaire.

Confrontations directes :

Ce sera la sixième rencontre entre ces deux grandes nations du football africain. Les rencontres précédentes ont produit une victoire chacune des équipes et trois matchs nuls.

Et donc plus que la suprématie, cette double confrontation offrira à l'équipe qui en sortira vainqueur une qualification à la phase finale de la Coupe du monde de la FIFA 2022 au Qatar.

CAN 1972 : Maroc 1-1 RD Congo

CAN 1976 : Maroc 1-0 RD Congo

CAN 1988 : Maroc 1-1 RD Congo

CAN 1992 : Maroc 1-1 RD Congo

CAN 2017 : RD Congo 1-0 Maroc

Joueurs à suivre

Théo Bongonda Mbul'Ofeko Batomboat, qui connaît un bon début de saison en Belgique, pourrait être la nouvelle arme de destruction massive de l'équipe de la RD Congo qui va jouer ce vendredi pour se donner une certaine marge avant la rencontre retour. L'attaquant qui a évolué dans les sélections des jeunes en Belgique, a marqué dix buts en 27 matchs dans le championnat belge depuis le début de la saison. Et il apportera ainsi un plus à une ligne offensive déjà forte de la présence de Cédric Bakambu et Dieumerci Mbokan.

La bataille possible entre Theo en attaque et le défenseur marocain de Wolverhampton Romain Saïss sera l'un des pôles d'attraction de ce match.

Autre confrontation directe sur le terrain, celle probable entre le défenseur de 27 ans Chancel Mbemba Mangulu du FC Porto (Portugal) et l'attaquant marocain Ayoub El Kaabi qui est un sacré client, pourrait faire basculer la rencontre.

Achraf Hakimi, l'arrière droit du PSG, un des meilleurs joueurs lors de la CAN TotalEnergies sera surveillé comme du lait sur le feu. En plus de ses capacités à apporter un surnombre en attaque, il est un redoutable tireur de coups francs et a marqué deux buts lors de la CAN 2021.

Blessures ou absences

Le Marocain du FC Barcelone, Abdel Samad Zalzouli ratera le match à Kinshasa en raison d'un problème musculaire.

Le staff de la RD Congo a annoncé que l'équipe sera privée du milieu de terrain Samuel Moutoussamy de Lille (France) qui s'est blessé le week-end dernier.

Sur le banc, des deux équipes, il y aura une bataille entre techniciens reconnus dans le monde du football.

Le technicien franco-bosniaque, Vahid Halilhodzic du Maroc et son collègue argentin Héctor Raúl Cúper ont une longue expérience sur les bancs de touche.

Héctor Cuper a été nommé sélectionneur de la RD Congo en mai 2021 deux ans après que Halilodzic a pris en charge les Lions de l'Atlas.

"Nous allons essayer. Nous sommes sûrs que ce que nous allons faire demain (aujourd'hui) sur le terrain peut nous donner la victoire. L'attente de chaque Congolais est que nous gagnions. Ce ne sera pas facile. Nous savons que la qualification pour la Coupe du monde et la joie que nous pouvons donner au peuple congolais est immense. Le gros effort, c'est que nous allons essayer d'atteindre cet objectif, de nous qualifier pour la Coupe du monde", a déclaré Héctor lors de la conférence de presse d'avant-match.

"Ce sera un match compliqué avec probablement un stade plein. Mais nous restons confiants. Nous avons un groupe de joueurs de qualité et cela si nous mettons les ingrédients nécessaires pour nous qualifier", a déclaré le défenseur marocain Romain Saïss.

Affluence

Les Léopards de la RD Congo auront leurs fans par milliers au Stade des Martyrs de Kinshasa pour le match avant de se rendre à Casablanca pour le match retour quatre jours plus tard au Stade Mohamed V.

Le vainqueur du double en-tête se qualifiera pour la Coupe du Monde de la FIFA Qatar 2022 en tant que l'un des cinq représentants africains.