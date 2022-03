Burundi: Validation du cadre de redevabilité vaccination - Le Burundi se dote d'un dispositif pour la réussite des couvertures vaccinales

communiqué de presse

Le Burundi en passe de disposer d'un outil pour rendre la vaccination accessible à tous. C'est le but de l'atelier qui se tient à Ngozi les 22 et 23 Mars, réunissant les cadres du MSPLS et les PTFspour la validation du cadre de redevabilité de la vaccination au niveau communautaire.

Cet atelier vise principalement à renforcer l'implication active de la communauté dans la prise des décisions et la mise en œuvre des activités du PEV en vue de sensibiliser les parents, remédier aux cas d'abandons et renforcer la surveillance communautaire. A cet atelier de 2 jrs, il sera question de présenter le cadre de redevabilité de la vaccination au niveau communautaire, recueillir et intégrer les observations en vue de valider le document qui sera désormais le vadémécum de la vaccination au niveau communautaire au Burundi.

Pour le Représentant de l'OMS, l'engagement et la participation des communautés constituent l'une des meilleures approches pour l'atteinte des objectifs fixés dans le cadre de la vaccination. Dr Xavier CRESPIN a ajouté que le cadre de redevabilité de la vaccination au niveau communautaireest un dispositif à travers lequel la population se sentira concernée et utile à la réussite des couvertures vaccinales. L'ouverture de l'atelier à été présidée par l'assistant de la Ministère de la Santé Publique et de la Lutte contre le Sida, le Dr Onesphore NZIGIRABARYA.