Maroc: Creusement de 5,5% du PIB en 2022 selon Bank Al Maghrib

Sous l'effet essentiellement de la flambée des cours des matières premières, le déficit du compte courant au Maroc se creuserait à 5,5% du PIB en 2022 après 2,6% en 2021, avant de revenir à 3,7% en 2023, selon les projections du Conseil de Bank Al Maghrib, l'institut d'émission marocain à l'issue de sa première session de l'année 2022 qui s'est tenue le 22 mars.

Le Conseil a noté que <> En 2023, poursuit le Conseil, la hausse se limiterait à 1,1%, sous l'effet notamment de l'allègement prévu de la facture énergétique. En parallèle, les exportations devraient s'améliorer de 12,5% en 2022 et de 3,4% en 2023, tirées principalement par l'accroissement des ventes de la construction automobile et par la hausse de celles des phosphates et dérivés en 2022.

Tout en restant à des niveaux inférieurs à ceux d'avant crise, les recettes de voyage connaîtraient une reprise graduelle, passant de 34,3 milliards de dirhams en 2021 à 47 milliards en 2022 et à 70,9 milliards en 2023. Selon toujours le Conseil de Bank Al Maghrib, les transferts des Marocains résidents à l'étranger (MRE) devraient retrouver progressivement leur niveau d'avant crise, revenant à 79,3 milliards en 2022 et à 70,8 milliards en 2023, après un niveau exceptionnel de 93,3 milliards en 2021. Concernant les IDE, les recettes avoisineraient l'équivalent de 3% du PIB en 2022 et 3,5% en 2023.