Sénégal: Programme Yali - Le gouvernement des États-Unis soutient sa 19ème cohorte de jeunes leaders africains

Le gouvernement américain, par le biais de l'Agence des États-Unis pour le développement international (Usaid), a clôturé la 19ème cohorte du programme de l'initiative des jeunes leaders africains (Yali), au Cesag.

Yali, informe un communiqué de presse, est l'effort signature des États-Unis pour investir dans la prochaine génération de leaders africains de divers horizons à travers l'Afrique sub-saharienne, afin qu'ils stimulent la croissance et la prospérité, renforcent la gouvernance démocratique et améliorent la paix et la sécurité à travers l'Afrique. Attribué en 2015 au Cesag et à ses partenaires, le West African Research Center (Warc) et le Synapse Center, le programme est mis en œuvre dans 25 pays africains francophones et lusophones. Les participants reçoivent des formations en commerce et entrepreneuriat, en leadership civique et en gestion publique.

La clôture de la 19e cohorte Yali a célébré 91 participants, dont 41 femmes qui ont suivi la formation hybride composée de deux semaines en ligne et de trois semaines de formation en présentiel. Elles ont reçu un certificat qui leur confère officiellement le prestigieux statut d'anciennes étudiantes de Yali.

La cérémonie a été présidée par Balibie Serge Auguste Bayala, directeur général du Cesag, et par Ying Hsu, directrice de mission par intérim de l'Usaid. Étaient également présents des représentants du gouvernement du Sénégal et des fonctionnaires des ambassades des pays participants, des partenaires du Cesag et d'anciens étudiants de Yali. L'événement a mis en évidence l'engagement indéfectible de l'Usaid à soutenir l'émergence d'une génération de nouveaux leaders œuvrant pour une Afrique dynamique et autonome.