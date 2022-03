Afrique: Cameroun - Algérie, la bataille de Japoma aura lieu

Les Lions Indomptables du Cameroun et les Fennecs d'Algérie s'affronteront pour la première fois depuis 2017 pour ces barrages qui donneront les cinq billets pour représenter l'Afrique à la Coupe du Monde de la FIFA 2022 au Qatar.

1630 jours séparent la dernière rencontre à celle de ce vendredi alors que le Cameroun sera en quête de sa huitième apparition à la coupe du monde, l'Algérie, qui a déjà disputé quatre fois le Mondial de football, aura l'occasion de recoller les morceaux après sa sortie ratée de la CAN TotalEnergies 2021 où elle a été éliminée dès le premier tour sans aucune victoire.

Les Fennecs étaient pourtant arrivés au Cameroun avec la double couronne de championne d'Afrique et du monde arabe.

Le Cameroun s'est qualifié pour le dernier tour des éliminatoires après avoir terminé en tête du groupe D devant la Côte d'Ivoire, le Mozambique et le Malawi. L'Algérie pour sa part a pris la première place du groupe A devant le Burkina Faso, le Niger et Djibouti.

Les champions d'Afrique 2017 et 2019 ont tous deux raté la dernière édition de la coupe du monde en Russie et chercheront à rebondir lors de l'événement mondial.

L'expédition camerounaise de la Coupe du monde de 1990 (Italie) se distingue toujours comme la meilleure que le pays ait jamais eue, lorsqu'il est devenu le premier pays africain à atteindre les quarts de finale.

Pour l'Algérie, sa qualification en huitièmes de finale au Brésil 2014 reste sa performance la plus aboutie de ses quatre participations en phase finale de Coupe du monde.

Confrontations entre les deux sélections

La dernière fois que le Cameroun et l'Algérie se sont rencontrés lors d'un match de compétition, c'était le 07 octobre 2017 au stade Ahmadou Ahidjo de Yaoundé, dans le cadre des éliminatoires de la coupe du monde 2018.

Clinton Njie et Frantz Pangop ont marqué les buts de la victoire (2-0) du Cameroun mais les deux équipes ont raté la coupe du monde en Russie.

Le match de vendredi sera le huitième match officiel opposant les deux nations, le Cameroun remportant quatre de sept rencontres précédentes et les trois autres matchs se terminant par des matchs nuls.

CAN 1984 : Algérie 0-0 Cameroun

CAN 1986 : Algérie 2-3 Cameroun

CAN 1998 : Algérie 1-2 Cameroun

CAN 2000 : Algérie 1-2 Cameroun

CAN 2004 : Algérie 1-1 Cameroun

WCQ 2018 : Algérie 1-1 Cameroun

WCQ 2018 : Cameroun 2-0 Algérie

Joueurs à suivre

Le match Cameroun-Algérie réunira certains des meilleurs talents du football continental. Vincent Aboubakar, meilleur buteur de TotalEnergies AFCON 2021 avec huit réalisations, dirigera la ligne d'attaque des lions indomptables et va espérer continuer avec sa belle forme en club.

Michael Ngadeu-Ngadjui et Jean Charles Castelleto ont formé un formidable duo de défenseurs centraux lors des dernières sorties de la sélection camerounaise et on attendra beaucoup d'eux ce vendredi contre les Fennecs. Il sera également passionnant de voir comment Fai Collins et Nouhou Tolo réagissent aux attentes élevées des fans suite à leurs bonnes sorties lors de la CAN qui s'est terminé à la 3e place pour le pays hôte.

Pour l'équipe d'Algérie, l'attaquant de Manchester City (Angleterre) Riyad Mahrez, Sofiane Feghouli de Galatasaray et Islam Slimani du Sporting Club du Portugal, devraient jouer des rôles clés pour l'équipe de Djamel Belmadi en cas de rebond après sa CAN ratée.

Les absents

Les Lions indomptables du Cameroun seront privés de deux de leurs joueurs phares, le milieu de terrain de Naples (Italie), âgé de 26 ans, André-Frank Zambo Anguissa et l'attaquant Moumi Nicolas Brice Ngamaleu des Young Boys Berne (Suisse).

Ce qu'ont dit les entraîneurs

Rigobert Song Bahanag disputera son premier match en tant que Manager-sélectionneur des lions indomptables, puisqu'il a été nommé en remplacement d'Antonio Conceição. L'ancien défenseur de Liverpool a disputé quatre coupes du monde au cours de ses journées de jeu et vise désormais une cinquième participation, cette fois en tant qu'entraîneur.

"J'apporterai ma contribution pour galvaniser les joueurs à se remettre en question afin de produire les résultats escomptés", a déclaré Rigobert Song lors de sa conférence de presse d'avant-match.

Djamel Belmadi est sélectionneur de l'Algérie depuis 2018 et vise désormais sa première qualification en coupe du monde.

"Merci de me donner l'opportunité de saluer Rigobert Song et de le féliciter pour sa nomination. Je lui souhaite une belle carrière, mais elle commencera après le 29 mars. Qu'il ait des ambitions et veuille surtout motiver ses joueurs, c'est normal, on connaît le capitaine qu'il était. Je ne veux pas analyser ce qu'il a dit, le match en lui-même devrait vous mettre en confiance. Nous sommes en 2022 et la page doit se tourner. Les records et les statistiques sont faits pour tomber un jour, mais nous aussi veux aller à la Coupe du monde", a déclaré Belmadi lors de son passage en conférence de presse.

Le choc entre le Cameroun et l'Algérie ce vendredi se jouera au stade Japoma de Douala, d'une capacité de 50 000 places. Coup d'envoi à 17h00 GMT.

Le match retour aura lieu quatre jours plus tard et le vainqueur représentera l'Afrique à la Coupe du Monde.