Sud-Soudan: Une renaissance pour l'Eglise - L'Évêque Christian Carlassare à Rumbek pour l'ordination épiscopale

Rumbek — Presque un an après la dramatique attaque qui lui a causé des dommages aux membres ainsi que beaucoup de peur (l'attaque armée a eu lieu dans sa résidence dans la nuit du 25 au 26 avril 2021), Mgr Christian Carlassare revient à Rumbek, au Sud-Soudan, où il sera ordonné Évêque aujourd'hui, 25 mars. La cérémonie d'ordination épiscopale, qui devait avoir lieu en mai 2021, a été reportée en raison de la longue rééducation que le prêtre combonien a dû subir. L'événement revêt ainsi une signification de renaissance personnelle, pour le diocèse et pour l'ensemble de l'Église du Sud-Soudan, durement touchée par cet événement tragique.

En marge d'une rencontre avec le Pape, à la veille de la célébration, Mgr Carlassare, le plus jeune Évêque italien (44 ans), a déclaré à l'Agence Fides : " Je repars avec tranquillité et confiance. Les craintes les plus sérieuses étaient intérieures : nous, Italiens, occidentaux, ne sommes peut-être pas habitués à ces situations d'incertitude et de précarité. Il est important de se sentir en confiance, c'est seulement de cette façon que les peurs ne gagneront pas, et qu'elles pourront exercer ce pouvoir qui bloque et ne vous fait pas avancer".

Rapportant à l'Agence Fides la conversation qu'il a eue le 14 mars avec le Pape François, l'Évêque a déclaré : " Ce fut une conversation très encourageante, le Pape a toujours montré une grande proximité avec mon histoire et a voulu l'exprimer une fois de plus en réitérant la nécessité de ne pas avoir peur et de se souvenir de l'aide qui vient d'en haut. C'était ma première rencontre personnelle avec le Pape François ; avant cela, je n'avais reçu que des messages. Nous partageons un amour pour le Sud-Soudan et je suis particulièrement heureux de devenir évêque immédiatement après l'annonce de sa prochaine visite dans le pays."

Mgr Carlassare poursuit : " Ce voyage est vraiment l'accomplissement de son action de paix pour notre pays. Tout le monde se souvient de la réunion au Vatican à Pâques il y a trois ans, lorsque le Saint-Père s'est incliné et a embrassé les pieds des dirigeants politiques après les avoir implorés de "rester en paix". Puis il y a eu les nombreux appels, les prières publiques et le désir de visiter. Il sera accompagné du primat de l'Église anglicane Welby, du modérateur de l'Église presbytérienne et d'autres chefs religieux. Tous les diocèses seront présents et nous nous attendons à un grand pèlerinage à Juba de nombreuses personnes, ils viendront par tous les moyens et ceux qui ne peuvent pas se permettre le coût du transport feront le voyage à pied. Les gens considèrent le Pape comme une figure qui unit tous les croyants, qui va au-delà de l'élément de la foi chrétienne parce qu'il est un authentique représentant de la paix. Son attention a toujours été un grand encouragement. Dans l'ensemble, la population a donc une grande confiance dans l'Église, qui a également participé au processus de paix et à la formation même du pays (devenu indépendant du Soudan en 2011, ndlr), et voit dans le Pape un évêque et une figure plus proche de l'aspiration à la paix, capable de se rapporter à Dieu pour intercéder et interagir avec les dirigeants locaux et mondiaux pour favoriser la paix. Dans les prières des fidèles sud-soudanais, la figure du Pape est toujours présente, les gens se souviennent de lui dans leurs prières, même personnellement". (...) [plus]