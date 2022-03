Cote d'Ivoire: Police nationale - Les nouveaux officiers engagés à apporter une réponse aux préoccupations des populations

La cérémonie de baptême et de remise d'épaulettes de la promotion 2020-2022, comprenant 611 officiers, a été parrainée par la ministre de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation, Mariatou Koné.

Ils sont 611 élèves officiers de police issus de la 44e promotion de l'École de police d'Abidjan et de la première promotion des élèves officiers de l'École de police de Korhogo, désormais prêts à servir l'État de Côte d'Ivoire, après 18 mois de formations militaire et policière. La cérémonie de remise d'épaulettes et de baptême s'est déroulée hier, à l'École de police d'Abidjan à Cocody, en présence du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomandé et de la ministre de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation, Mariatou Koné, la marraine.

Pour Vagondo Diomandé, en dépit des efforts déployés par ses hommes, les défis sécuritaires sont encore " énormes ". D'ailleurs, le bon ratio police-population reste encore difficile à réaliser. Il a donc mis cette occasion à profit pour engager ces nouveaux officiers qui viennent relever les effectifs de la police à renforcer le rapprochement Police-Population, une des priorités du gouvernement. " Vous vous devez d'apporter une réponse cohérente et efficace aux préoccupations des populations qui vous font confiance et attendent beaucoup de vous. Avec elles, vous devez gagner ensemble la lutte contre l'insécurité et maintenir hors de nos frontières les velléités terroristes sous quelque forme qu'elles se présentent ", a-t-il conseillé.

A ces nouveaux officiers, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité a aussi demandé de faire vivre pleinement le service public de sécurité, au plus près des réalités quotidiennes. " Ce sera votre objectif principal et concrétisera la plus-value que vous pourrez apporter à la police nationale ", a-t-il spécifié. Dans ce sens, les nouveaux officiers auront non seulement un devoir de conseil, de partage et de rayonnement d'une culture professionnelle différente mais aussi le double devoir d'apprentissage et de transmission.

Ils ne doivent pas aussi oublier leurs missions de protection des personnes et de leurs biens, des institutions de la République. Ils doivent combattre la criminalité et la délinquance sous toutes leurs formes. Constater les infractions et poursuivre les auteurs à l'effet de les mettre à la disposition de la justice. Ils doivent rechercher les renseignements nécessaires pour les mettre à la disposition du gouvernement. Et maintenir l'ordre public.

Le mérite des officiers de sexe féminin salué:

Le ministre Vagondo Diomandé a particulièrement salué l'ardeur au travail des élèves officiers de sexe féminin. Après Djibro Clothilde, major de la 43e promotion des élèves commissaires de police, Kouamé Flore Févine, major de la 43e promotion des élèves sous-officiers de police, c'est au tour d'une autre femme, Akalé Judith Dorcas. Qui, elle aussi, s'est illustrée en se classant première de cette promotion 2020-2022 parrainée par la ministre Mariatou Koné. Akalé Judith Dorcas s'est notamment distinguée avec une moyenne de 15,52 sur 20. " Elle doit cette place de major de sa promotion à son sérieux et à son ardeur au travail ", a reconnu le patron de la sécurité en Côte d'Ivoire.

Ce mérite des femmes lors de la formation a été également relevé par la marraine qui leur a adressé ses vives félicitations et a encouragé d'autres femmes à leur emboîter le pas. Elle n'a pas manqué de traduire sa reconnaissance à la police pour l'accompagnement quotidien en vue de créer un environnement rassurant autour des établissements scolaires, notamment pendant les périodes d'examen à grand tirage.

Un engagement entre la marraine et ses filleuls:

Cette promotion baptisée Mariatou Koné a choisi comme devise " Loyauté, compétence et intégrité ". Pour elle, ces trois valeurs sur lesquelles repose leur devise sont étroitement liées. " Vous serez admirés ou vomis par la population selon vos rapports plus ou moins distants à ces valeurs ", les a-t-elle prévenus. Ils devront faire preuve de cette loyauté par rapport à leur conscience, l'État de Côte d'Ivoire et aux populations. Cette vertu sous-entend l'intégrité. Sans loyauté et intégrité, la compétence n'aurait de réelle portée professionnelle, économique et sociale, a-t-elle ajouté.

C'est pourquoi, Mariatou Koné a souligné que " l'ayant choisie comme marraine, c'est un engagement qu'ils prennent ensemble pour faire de leur devise une ligne directrice ". Raison pour laquelle, elle les a invités à avoir à l'esprit ces valeurs en toute circonstance pour adopter les attitudes et comportement qu'il convient. La sécurité du pays et des populations en dépendent. Avant son départ, la marraine a fait don de 2 millions de Fcfa à ses filleuls, un million de Fcfa à leurs encadreurs et remis du matériel composé essentiellement d'ordinateurs, de splits ainsi que de produits d'hygiène. Il faut indiquer que la cérémonie s'est achevée par un défilé des 611 sous-lieutenants (562 d'Abidjan et 49 de Korhogo), sous les ovations des autorités, des parents et amis qui ont effectué nombreux le déplacement.