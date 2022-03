Cote d'Ivoire: Coopération - L'Ambassadeur de Côte d'Ivoire au Canada SEM Bafétigué Ouattara en visite de travail dans l'Ontario

" L'Ambassadeur Bafétigué SEM Ouattara effectuera une visite officielle de travail du 27 mars au 1er avril 2022 dans la province de l'Ontario. L'Ontario est la deuxième plus grande province du Canada après le Québec et détient la zone économique la plus prospère de ce pays ", rapporte une note de presse de la Représentation diplomatique ivoirienne.

Le chef de la mission diplomatique de Côte d'Ivoire au Canada y sera, précise ladite note, pour une série de rencontres avec des personnalités du monde politiques, des chefs d'entreprises et gens d'affaires de la région mais aussi et surtout, il compte échanger avec les membres de la communauté ivoirienne et estudiantine de cette grande région de Toronto. Dès son arrivée le dimanche 27 mars, le diplomate sera accueilli avec ses compatriotes ivoiriens regroupés essentiellement au sein de l'Association de la Communauté Ivoirienne de la Région de Toronto (ACIRT), présidée par Mme Carole GBALLOU.

Au niveau politique, l'Ambassadeur Bafétigué Ouattara dans le cadre de cette visite de travail, sera reçu en audiences successivement par plusieurs personnalités. A savoir, l'Honorable Elizabeth DOWDESWELL, Lieutenant-gouverneure de l'Ontario ; l'Honorable Doug FORD, Premier Ministre de l'Ontario ; l'Honorable Ted ARNOTT, Président de l'Assemblée législative de l'Ontario ; l'Honorable Victor FEDELI, Ministre du Développement économique, de la Création d'Emploi et de l'Innovation ; Mme Jill DUNLOP, Ministre des Universités et Collèges ; Mme Caroline MULRONEY, Ministre des Affaires Francophones et Ministre des Transports. En vue de faire la promotion de l'économie ivoirienne en Ontario, Le représentant de l'Etat ivoirien aura des entretiens avec des gens d'affaires et entrepreneurs.

Il rencontrera notamment M. Ryan HAIRSINE, Directeur de Projets-Afrique de la mine d'argent Fortuna inc. et M. Dana STRINGER, Vice-président de l'Entreprise Barick Gold Corporation. Faut-il le rappeler, ces deux entreprises sont présentes en Côte d'Ivoire respectivement dans la région de Séguéla, le projet Séguéla Gold et au niveau de la mine de Tongon. Une rencontre est également prévue avec M. Rocco ROSSI, Président de la Chambre de Commerce de l'Ontario.

Cette visite de travail comporte également un volet académique. A cet égard, le diplomate ivoirien visitera les Universités de Toronto et de RYERSON ainsi que le Collège BORÉAL où il compte échanger avec les dirigeants de ces différents établissements. Nul doute que S.E.M. Bafétigué OUATTARA profitera de cette occasion pour évoquer, entre autres, les questions de la reconnaissance et l'équivalences des diplômes délivrés en Côte d'Ivoire et ; les possibilités de négocier des protocoles d'ententes entre Universités et chercheurs au niveau de l'innovation et de l'enseignement supérieur et en matière de mobilité estudiantine.

Une rencontre avec la communauté ivoirienne et estudiantine de la région de Toronto est prévue le 29 mars 2022 et surtout le dîner offert par l'Ambassadeur aux personnalités politiques et des gens d'affaires, le 31 mars 2022, à 18 heures à l'hôtel MARRIOTT COURTYARD, mettra fin à cette mission.