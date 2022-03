Cote d'Ivoire: Finance - Une banque investit près de 850 milliards Fcfa dans l'accompagnement de la Côte d'Ivoire

La Banque gabonais et française internationale (BGFIBank) durant ces trois dernières années a injecté près de 850 milliards de Fcfa pour accompagner le développement de la Côte d'Ivoire.

C'est ce qu'a déclaré le directeur général, Malick Ndiaye à l'occasion d'une conférence de presse, le mercredi 23 mars 2022, à Ivoire trade center à Cocody Abidjan. Dans son exposé, il a fait savoir que sa structure bancaire a financé l'économie de la Côte d'Ivoire et la zone Uemoa de 2013 à 2019, à hauteur de 40 milliards de Fcfa dans divers secteurs. Et d'ajouter : " Nous avons accompagné l'Etat sur les trois dernières années, sur le financement de la construction de routes, et autres infrastructures. En trois ans nous avons injecté à peu près 850 milliards de Fcfa ". Il a aussi révélé que 160 milliards de Fcfa ont été également octroyés pour le financement de la campagne café cacao ces dernières années. Ainsi que le financement des promoteurs immobiliers à mettre en place des logements sociaux.

En dix ans de présence, nous avons gagné en maturité. Revenant sur d'autres performances de sa banque, il a relevé que dix ans après, ils sont passés de la 24è place à la 15e. C'est à dire le top 15. " Nous sommes également passés de 40 milliard à 700 milliards de Fcfa. De 40 collaborateurs à 163. Et le résultat est passé de 4 milliards à plus de 13 milliards de Fcfa. Cela démontre le chemin parcouru avec le soutien de la structure Holding corporation. En 2012, nous étions au plateau sur un seul site. Aujourd'hui, nous sommes à notre 9è et on espère terminer l'année avec un 10è site. Cela nous réjouit. Car, c'est 10 ans d'inspiration et de satisfaction ", s'est-il félicité.

150 millions de Fcfa injectés dans le social:

Sur le chapitre des perspectives, il a fait savoir que sa société va poursuivre les efforts afin d'intégrer le top 5 des banques en Côte d'Ivoire sur les dix prochaines années. Il a également soutenu que sa banque dispose d'une Fondation appelée "Fondation BGFIBank" qui consiste à partager le fruit d'une bonne collaboration avec la population. Notamment à travers des dons aux hôpitaux, l'accompagnement des femmes, des élèves et étudiants dans leurs formations et l'entreprenariat. 150 millions de Fcfa ont été injectés dans ce domaine ces trois dernières années.

Quant à Henri Claude Oyima, président directeur général de Holding corporation, qui était présent à la conférence a salué et félicité ses collaborateurs pour le travail abattu pendant cette dernière décennie. Il les a toutefois exhortés à rester dans cette dynamique et à hisser l'entreprise dans le top 5 des banques en Côte d'Ivoire. Cette conférence, il faut le noter a été l'occasion d'ouverture de d'une agence à Ivoire trade center. Faut-il le noter, la conférence de presse a été organisée pour faire le bilan des 10 années d'existence de sa structure. Un bilan qu'il juge positif malgré quelques difficultés. La rencontre avec la presse fait partie du programme de la célébration des 10 ans de présence de la banque en Côte d'Ivoire au service du développement. Un diner gala est annoncé pour le 25 mars à Sofitel hôtel Ivoire.