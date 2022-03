Cote d'Ivoire: L'Archidiocèse d'Abidjan s'associe au Pape dans l'acte de consécration de l'humanité au Cœur Immaculé de Marie

Abdjan — Le Cardinal Jean Pierre Kutwa, Archevêque métropolitain d'Abidjan, dans une note envoyée à toutes les réalités ecclésiales de l'Archidiocèse, exhorte les fidèles et toutes les paroisses à s'unir spirituellement dans la prière aujourd'hui, vendredi 25 mars, en communion avec le Pape François dans l'acte solennel de consécration de l'humanité, en particulier de la Russie et de l'Ukraine, au Cœur Immaculé de Marie.

Dans la note reçue par l'Agence Fides, adressée aux curés, aux moniales et aux moines, aux responsables des nouvelles communautés et à tous les agents pastoraux de l'archidiocèse d'Abidjan, le Cardinal exhorte à célébrer " une messe pour la paix à l'occasion de la consécration de la Russie et de l'Ukraine au Cœur Immaculé de Marie ", en acceptant l'invitation que le Saint-Père a adressée dans une lettre à tous les Évêques du monde.

Les fidèles ivoiriens se rassemblent pour que "le saint peuple de Dieu puisse unanimement et ardemment adresser sa supplique à sa Mère", comme l'écrit le Pape à propos de ce qui "veut être un geste de l'Eglise universelle, qui en ce moment dramatique porte à Dieu, par sa et notre Mère, le cri de douleur de ceux qui souffrent et implorent la fin de la violence, et confie l'avenir de l'humanité à la Reine de la Paix". Le Cardinal a annoncé que "cela se fera en communion avec le Saint-Père et pendant la messe du soir" et, en même temps, il a invité les fidèles à une forte mobilisation dans la charité et la solidarité.