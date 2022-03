Congo-Brazzaville: Hommage - Anatole Collinet Makosso salue le parcours " exceptionnel " de Martin Coussoud-Mavoungou

Député à l'Assemblée nationale pendant vingt ans et ministre au sein des gouvernements successifs pendant seize ans, Martin Parfait Aimé Coussoud-Mavoungou a eu, selon le Premier ministre, Anatole Collinet Makosso, un parcours exceptionnel et rare pour les cadres de sa génération.

Le chef du gouvernement et les cadres évoluant à la Primature ont rendu le 25 mars, dans la matinée, un hommage à l'ancien ministre et secrétaire permanent du Comité interministériel sur l'action de l'Etat en mer et dans les eaux continentales, décédé le 14 mars à Paris, en France, à l'âge de 63 ans.

" Par ces temps de mars, devenus lugubres pour notre pays, et qui marquent la fin d'une longue marche commune de 27 ans, amorcée ensemble depuis février 1995, tout éploré et abattu, je m'incline devant ta mémoire. Je garde au fond de moi le souvenir de tes convictions profondes, de ta force de caractère et de ton agile intelligence qu'aucun de tes congénères ne saurait occulter ", a écrit Anatole Collinet Makosso dans livre de condoléances ouvert à la Primature.

Selon lui, Martin Parfait Aimé Coussoud-Mavoungou était l'espoir et la référence des spécialistes du droit maritime. " Ton apport dans l'action de l'Etat en mer et dans les eaux continentales suscitait déjà admiration et assurance. Tu t'en vas, laissant ainsi un grand vide dans notre pays, surtout au sein de l'équipe au service de celui qui nous a élevés en dignité. Je puiserai dans nos profonds souvenirs les ressources nécessaires à la poursuite de ma mission ", a conclu le chef du gouvernement.

La cérémonie d'hommage a été marquée par la revue de troupes par le Premier ministre, l'observation d'une minute de silence et la sonnerie aux morts. Le haut-commissariat à la Justice restauratrice, à la Prévention et au Traitement de la délinquance juvénile, Adolphe Mbou-Maba, garde de Martin Aimé Parfait Coussoud-Mavoungou le souvenir d'un cadre intègre, travailleur infatigable. " Le ministre Coussoud-Mavoungou fut un servent défenseur de la justice ; il était sincère dans ses amitiés et portait secours à ceux qui en avaient besoin. Je l'ai connu lors de la onzièmelégislature à l'Assemblée nationale (2002-2007), et nous avons parcouru le chemin ensemble pendant tout le reste du temps en dépit de ce que chacun exerçait ses fonctions. Nous avons gardé de très bonnes relations jusqu'à ce qu'on nous a rapprochés de nouveau en me nommant haut-commissaire et lui secrétaire permanent du Comité interministériel sur l'action de l'Etat en mer et dans les eaux continentales ", a-t-il rappelé.