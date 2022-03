Gabon: Et si le Plan d'Accélération de la Transformation (PAT) donnait lieu à un Plan Annuel de Travail pour nos élus locaux...?"

"Et si le Plan d'Accélération de la Transformation (PAT) donnait lieu à un Plan Annuel de Travail pour nos élus locaux...?" C'est la question que pose le jeune Emmanuel Obakamba Ombana, Citoyen gabonais du 2e arrondissement

de la commune de Franceville. Une question qu'il tente de répondre en adressant une lettre ouverte aux Elus et Présidents des Institutions gabonaises. Il s'agit du Président de la République Ali Bongo Ondimba, au Premier Ministre Rosa Christiane Ossouka Raponda, au Président du Sénat, Lucie Milebou-Aubusson, au Président de l'Assemblée Nationale Faustin Boukoubi et aux autres élus nationaux et locaux .

Franceville, le 25 Mars 2022

Objet : Lettre ouverte à Excellence, Mesdames et Messieurs Chers Gouvernants,

Je me permets humblement de vous adresser ce courrier, afin de partager avec vous, une opinion que je juge importante, intéressante pour notre pays.

En effet, il y a dans nos langues, un adage bien connu qui dit et je cite : "l'œuf avait conseillé sa mère poule". Je ne prétends pas avoir les connaissances que vous avez. Je veux insister sur la nécessité pour vous, en tant que dirigeants du pays et élus de notre pays, de prendre en compte, les idées qui viennent de vos administrés. En tant que jeune, je perçois, je reçois, je vois des choses qui sont parfois très loin de vous et peut être peu perceptibles par vous.

C'est pourquoi, je me permets de vous adresser à tous et à chacun, ce courrier, qui à mon avis, pourrait être un des atomes qui rentrerait dans la grande molécule des changements que nous voulons opérer dans notre pays.

En effet, la mise en place du Plan d'Accélération de la Transformation (PAT) a permis de voir quelques changements dans notre pays. Sauf qu'il est très souvent constaté que d'autres secteurs pourraient bénéficier d'un tel outil afin de booster, non seulement la mise en place d'un programme de travail, mais aussi, le suivi et l'évaluation de ce programme à mi-parcours et à la fin de l'année.

C'est aussi pourquoi, je me permets de faire ces propositions à travers ce timbre qui serait la mise en place d'un plan annuel de travail pour nos élus locaux. Je sais très bien qu'ils sont élus pour un mandat de 5 ans, et il serait difficile de croire que les évaluer à la fin des 5 ans de mandat soit une bonne idée.

Je pense plutôt que les évaluer chaque année, à travers la mise en place d'un programme de travail en début d'année, en faisant des évaluations dudit programme d'abord en milieu d'année, donc chaque 6 mois, puis en fin d'année afin de voir si les objectifs ont été ou pas atteints et quels sont les problèmes rencontrés.

Je voudrais aussi, par ce courrier, proposer la mise en place de la gestion axée sur les résultats (la GAR). En effet, qu'on le veuille ou non, une nouvelle génération d'acteurs politique se profile à l'horizon et nous ne pouvons plus continuer à gérer nos cités de la même façon que nous l'avons fait depuis 50 ans. Il nous faut adopter les nouvelles méthodes qui sont issues de la digitalisation, des meilleurs programmes et techniques, meilleurs outils de travail.

Et je pense que pour les prochaines élections fussent-elles législatives ou locales, il serait bien que les candidats déclinent leurs programmes pour les 5 ans, mais que ce programme soient déroulés chaque année, jusqu'à atteindre les 5 ans. Cette idée pourrait permettre aux candidats de réfléchir en amont à ce qu'ils veulent faire au sein de la cité et aux populations de les juger sur le respect des engagements pris ou non.

Excellence, Mesdames et Messieurs,

Chers Gouvernants, Chers élus,

Notre pays ne peut plus être géré comme il est géré aujourd'hui, il est grand temps que nous puisons reconnaître quelles sont nos forces et nos faiblesses, mais aussi et surtout qu'est-ce que nous pouvons changer.

Nous vivons dans un monde qui est en perpétuel changement, en perpétuel mouvement et il est de plus en plus important d'avoir avec nous des leaders politiques, des hommes politiques qui soient capables de suivre ce mouvement là et d'apprécier les différentes facettes et de proposer des solutions adaptées.

Comment la mise en place de ce plan pourrait se faire ?

En début d'année, chaque élu, (élus locaux), pourrait mettre en place, son programme de travail qui se déclinerait en 5 grands points, un programme de travail qui est le résumé des principales activités qui vont être menées pendant cette année - là.

En suite, détailler les activités, mettre des indicateurs de performance qui permettraient par la suite de mesurer, d'évaluer à mi-parcours si les 50% des activités qui avaient été assignées sont atteints, sinon, quels sont les réajustements à faire afin qu'à la fin de ce processus, au terme de l'année, nous puissions vérifier si les objectifs ont été atteints à 80% - 90%, pourquoi pas les 100%.

Voilà un peu, Excellence, Mesdames et Messieurs, Chers Gouvernants, Chers élus, les modestes contributions que je me permets de soumettre à votre appréciation, à la veille des échéances électorales qui se profilent à l'horizon.

Je vous prie d'agréer, Excellence, Mesdames et Messieurs, Chers Gouvernants, Chers élus, l'expression de ma haute considération.

Citoyen Gabonais du 2e arrondissement

de la Commune de Franceville :

quartier la Paix Tel : (+241) :077 884 406