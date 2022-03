Congo-Brazzaville: Forum économique - Le Kouilou présente ses atouts et ses potentialités

La journée économique du Kouilou a pris fin, le 22 mars à Loango, par des propositions visant à faire éclore les potentialités de ce département appelé à participer à la croissance du pays. Des assises rehaussées par la présence d'Anatole Collinet Makosso, Premier ministre, et de plusieurs membres du gouvernement.

Le forum qui vient d'avoir lieu est une initiative de la Chambre consulaire de Pointe-Noire en partenariat avec la préfecture et le Conseil départemental du Kouilou. Il lance une série de quatre autres forums du genre qui auront lieu dans quatre départements du pays. Son but est de présenter toutes les richesses et potentialités du Kouilou afin de valoriser et promouvoir le développement, a dit Paul Adam Dibouilou, le préfet du département, en souhaitant la bienvenue à ses hôtes.

Pour Sylvestre Didier Mavouenzela, président de la Chambre consulaire de Pointe-Noire, " Un pays, un département, pour qu'il se développe, nécessite que ses habitants prennent le temps de réfléchir à sa marche en avant. C'est ce qui ambitionne la journée économique du Kouilou ". Il a ajouté que " son organisation tire sa source dans la volonté d'apporter une information entrepreneuriale fiable aux acteurs économiques. Une information qui fait souvent défaut quand elle n'est pas éparse. C'est ce qui justifie donc l'initiative prise par la Chambre consulaire avec la mise en œuvre de Liziba, une plate-forme créée sous le Programme de renforcement des capacités commerciales et entrepreneuriales (PRCCE II), financé par l'Union européenne ".

En effet, le PRCCE II, a dit Karl Rawert, chef de coopération de la délégation de l'Union européenne en République du Congo, est un programme qui vise à contribuer au renforcement de l'économie et à la création des emplois de manière à promouvoir le développement socio-économique harmonieux du Congo. Il est constitué de trois composantes, à savoir le renforcement du secteur privé et le développement des Petites et moyennes entreprises (PME)l'amélioration du climat des affaires et le renforcement de la compétitivité ainsi que du commerce.

" Une réponse adaptée apportée à la préoccupation du gouvernement "

La journée économique du Kouilou, véritable carrefour d'échanges et de partage initié pour faire découvrir les potentialités encore méconnues de ce département, va à coup sûr booster l'entrepreneuriat, facteur d'émergence des PME et de la création d'emplois, une des préoccupations du gouvernement de la République dirigé par Anatole Collinet Makosso.

" En organisant la journée économique du Kouilou avec l'ambition d'étendre l'initiatve dans les autres départements, vous venez d'apporter une réponse adaptée et pertinente à ma préoccupation et à celle du gouvernement. Leur organisation va favoriser la promotion et le financement des projets communautaires à valeur ajoutée, d'attirer et d'intéresser des investisseurs nationaux et étrangers mais aussi de développer le partenariat public-privé entre les départements et de réaliser des projets ciblés pour le développement des territoires ", a dit le chef du gouvernement.

Les travaux qui ont regroupé la population du Kouilou, les dirigeants d'entreprises, la société civile, les institutions publiques et privées se sont déroulés en plénières et en ateliers. Ainsi, dans ces divers ateliers (élevage, pêche, agriculture, tourisme, industrie), les participants ont échangé sur les documents en s'appuyant sur l'approche analyse des forces, faiblesses, opportunités et menaces / risques. Des propositions et suggestions pertinentes et efficientes ont été faites pour chaque secteur d'activités, sous forme d'esquisse des lignes d'un plan de développement local qui ferait s'éclore et muscler de nouvelles filières nourricières de la croissance dans ce département.

Ces réflexions attendues avec impatience par le gouvernement et les partenaires au développement vont ouvrir, à n'en point douter, une nouvelle page du développement du Kouilou dont les innombrables potentialités n'attendent qu'à être mises en valeur pour le bien de la population et des communautés locales.

En marge du forum, il a été organisé sur l'esplanade du siège du Conseil départemental du Kouilou une exposition des produits divers, fruits de l'ingéniosité et du savoir-faire de la population du département du Kouilou.