Congo-Brazzaville: Kouilou - Véronique Loembet satisfaite du regroupement des habitants de Hinda en association

Débaptisée la Dynamique pour le développement du district de Hinda (3DH), l'association qui vient de naître regroupe en son sein tous les villages de ce district. Sa présidente d'honneur, Véronique Loembhet, parle d'une plateforme qui contribue de façon efficace au maintien et au renforcement du lien social.

Le lien social dans les villages n'est plus aussi fort ni aussi naturel qu'autrefois, les évolutions de la société l'ayant depuis longtemps fragilisé. Les habitants de Hinda l'ont vite compris qu' ils ont décidé de se réunir autour d'un projet fédérateur qui regroupe toutes les catégories d'âge afin de réaliser quelque chose de visible, mêlant culture, société, convivialité et éducation.

En effet, ils ont créé une association qui porte leur identité, la 3DH, qui permettra de favoriser non seulement les liens entre les habitants mais également le développement de leur district.

Interrogée le 24 mars, quelques jours après la sortie officielle de la 3DH, la présidente d'honneur de cette association, Véronique Loembhet, a parlé d'une plateforme qui contribue de façon efficace au maintien et au renforcement du lien social dans les différents villages de Hinda. " La 3DH entretient des réseaux de relation au sein des villages en favorisant la connaissance de l'autre et l'apprentissage de la vie collective. Elle contribue également à faire de nos villages des lieux où il fait beau vivre, animés, conviviaux, riches de possibilité où chacun peut s'impliquer ", a-t-elle dit.

La présidente d'honneur se dit optimiste quant à l'avenir de cette plateforme. Elle a demandé à tous ceux qui sont encore réticents de rejoindre cette cellule familiale pour le bien être de leur district. " Nous sommes devenus indivisibles à travers cette dynamique, vive Hinda, vive notre district ", a scandé Véronique Loembhet.

La 3DH a pour objet social le développement des communautés villageoises et des quartiers de la commune urbaine de Hinda, la formation des jeunes afin de les rendre aptes à un emploi de qualité et d'en faire des candidats de choix pour l'embauche au niveau local.

Cette association contribue au développement de l'agriculture en impliquant la formation des paysans dans le but de passer d'une agriculture de subsistance à une agriculture commerciale, d'une vie de précarité à une vie fondée sur l'épargne et l'amélioration du lendemain.

Aussi, la 3DH lance un regard sur le développement de l'élevage ayant pour base le petit et le gros bétail, la pisciculture, l'aviculture et l'élevage porcin, selon le désir de ses membres.

Pour le bon fonctionnement de cette cellule familiale, le bureau exécutif de la 3DH a instauré des comités locaux pour faire face aux problèmes rencontrés dans les différents secteurs du district.

Députée du district de Hinda de 2012 à 2017, Véronique Loembhet est aujourd'hui conseillère départementale et chargée des missions de la ministre des Affaires sociales et de l'Action humanitaire. Elle est également présidente de la Vision maman Véro, une association qui a son ancrage dans le district de Hinda et qui s'occupe de la formation en coupe-couture et coiffure, de l'agropastoral et de l'élevage. Fille du terroir, elle a promis de mettre son savoir à contribution pour le bon fonctionnement de cette association dont le vivre ensemble et le développement social du district de Hinda priment avant tout.

Notons que le district de Hinda compte dix-huit villages plus trois quartiers de la communauté urbaine.