Congo-Brazzaville: Assistance - La SN Plasco fait un don aux malades du CHU

A l'occasion de la célébration des dix ans de l'Espace fraîcheur implanté dans l'enceinte du Centre hospitalier et universitaire (CHU) de Brazzaville par la Société nouvelle des plastiques du Congo (SN Plasco), ses responsables ont visité, le 23 mars, des malades avec don à l'appui des bouteilles d'eau Mayo et des pots de yaourts Mamie Nova.

Dans le cadre de sa politique citoyenne et sociale, la SN Plasco avait entrepris, en 2012, d'implanter dans l'enceinte du CHU un point de vente d'eau Mayo à tarification inférieure à celle de la ville, dénommé " Espace fraicheur ". L'objectif était de donner un accès plus facile à l'eau Mayo aux malades du CHU et leur permettre ainsi d'avoir accès à une eau minérale de qualité à bon prix.

En parallèle de cette implantation, l'entreprise avait mis en place un système de distribution gratuite d'une bouteille d'eau Mayo à chaque couple mère-enfant qui naissait au CHU. " Tout cela n'a été possible que par la confiance accordée initialement par le CHU à la SN Plasco. Grâce à cela, plus de 120 000 couples mère-enfant au long des années ont pu bénéficier d'une bouteille d'eau Mayo gratuite à l'accouchement ", a déclaré Nicolas Roux, directeur général de cette entreprise implantée au Congo depuis quarante-huit ans.

Une initiative qui s'est par la suite étendue à l'Hôpital mère-enfant Blanche Gomez ainsi qu'à l'Hôpital militaire de Brazzaville où des points de vente identiques ainsi qu'une distribution d'eau gratuite aux couples mère-enfant avaient été érigés. Et, à Pointe Noire, l'Hôpital Adolphe-Sicé a bénéficié aussi de la même action pendant plusieurs années.

Ainsi, pour commémorer les dix ans de l'Espace fraîcheur, c'est en compagnie du directeur général du CHU, Thierry Gombe, que Nicolas Roux, directeur général de SN Plasco, et Grégoire Saint-Martin, directeur régional de cette société, ont effectué la ronde pour la remise du don à près de cinq cents malades. Le point de départ s'est fait au service de pédiatrie nourrisson où plusieurs enfants hospitalisés ont reçu chacun une bouteille d'eau Mayo d'un litre et un pot de yaourt Mamie Nova.

" Je suis hospitalisé au CHU depuis quelques jours avec mon garçon de douze mois et curieusement, ce matin on a été visité par le DG et les responsables de la société SN Plasco pour recevoir un peu d'eau et de yaourt. Comme on dit, l'eau c'est la vie. Merci d'avoir pensé à nous et continuez de faire plus que ce que vous avez fait en ce jour ", a déclaré Rane Tati.

Pour le directeur général du CHU, " la santé des enfants commence par une bonne alimentation. Et donc, ce geste ne peut qu'être salué ".

Il sied de noter qu'avec un siège social installé à Pointe-Noire, dans la capitale économique du Congo, la SN Plasco est une société anonyme dont la totalité du capital est détenue par des investisseurs privés. Elle possède également une direction régionale située à Mpila, à Brazzaville, ainsi qu'une agence dans la ville de Dolisie.

Avec quarante-huit ans d'expérience sur le sol congolais, la SN Plasco, productrice de l'eau Mayo et des yaourts Mamie Nova, ne cesse d'offrir à la population congolaise des produits de qualité, adaptés au panier moyen du consommateur, tout en respectant les normes internationales. Elle participe ainsi activement au développement du tissu industriel congolais.

A en croire les responsables de cette société, l'eau Mayo, produite depuis 1974, est une eau d'une qualité exceptionnelle et 100% naturelle. Elle ne nécessite ainsi aucun traitement et convient à tous les âges. Et d'ajouter : " Après plus de neuf millénaires de filtration naturelle dans les sols du Mayombe, elle s'enrichit en sels minéraux qui font d'elle une eau légère, d'une pureté absolue, parfaitement équilibrée et riche en calcium, en magnésium, en minéraux et sans nitrates ".

Pour ce qui est des produits laitiers sous le label Mamie Nova lancé en 2019, ceux-ci se veulent un choix stratégique de la SN Plasco en vue de diversifier son offre sur le marché national. Fabriqué dans le respect des standards internationaux, Mamie Nova a su gagner la confiance des consommateurs congolais.