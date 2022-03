Afrique: Le Soudan participe aux travaux du Conseil des ministres arabes de la santé

Khartoum 25 Mars 2022. (SUNA) - Le Soudan, représenté par le Dr Haitham Mohamed Ibrahim, ministre de la Santé par itérim, a participé aux travaux du Conseil des ministres arabes de la Santé, qui a débuté ses travaux jeudi matin au siège de la Secrétariat général de la Ligue des États arabes au Caire.

La réunion a discuté un certain nombre de questions importantes liées au secteur de la santé et des moyens de renforcer ses capacités pour faire face à la pandémie (Corona), ainsi que des décisions du Bureau exécutif du Conseil, ainsi que les rapports et recommandations des comités consultatifs techniques et les activités du secrétariat technique du Conseil des ministres arabes de la santé.

La réunion doit examiner les propositions et les initiatives soumises par un certain nombre de pays arabes, dont la principale est la proposition de créer une agence arabe du médicament, qui a été soumise par la République arabe d'Égypte, et un certain nombre de stratégies arabes pour renforcer les systèmes de soins sanitaire et l'annonce du prix du médecin arabe pour l'année 2022 après et honorer les médecins gagnants.

Il convient de noter que le Soudan a participé aux réunions du Bureau exécutif du Conseil des ministres arabes de la santé, consacrées à la préparation des travaux de la 56éme session ordinaire du Conseil des ministres arabes de la santé présidée par l'Algérie.