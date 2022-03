Mali: Un officiel évoque les "défis" du Mali en matière d'accès à l'eau

Diamniadio — Le Mali fait face au défi d'une gestion efficiente de son potentiel hydraulique jugé important, de manière à faciliter l'accès de ses populations au liquide précieux "à tous les niveaux", dans les zones urbaines comme dans le monde rural, a indiqué le secrétaire général du ministère malien des Mines, de l'Energie et de l'Eau, Soussourou Dembélé.

Les ressources en eau dont regorge le Mali "doivent être gérées de manière efficiente pour pouvoir mettre à disposition de l'eau potable aux populations", a-t-il indiqué, jeudi, lors de la "journée eau" célébrée au stand du Mali à l'occasion du 9e Forum mondial de l'eau à Diamniadio. Le stand du Mali regroupe plusieurs agences et acteurs de l'eau et de l'assainissement, une présence visant à faire valoir l'intérêt que le gouvernement malien porte à ce secteur, selon M. Dembélé. "Il s'agit aussi de faire valoir nos expériences et acquérir celles de tous ceux qui sont à cette rencontre de niveau mondial", a-t-il expliqué.

Il a reconnu que le pays se trouve confronté à des "défis" dans le domaine de l'accès l'eau, en raison de difficultés rencontrées dans l'exploitation de la ressource halieutique. "Il y a plusieurs utilisateurs de ces ressources, notamment les agriculteurs, la consommation et d'autres intervenants", a souligné le secrétaire général du ministère malien des Mines, de l'Energie et de l'Eau. "Nous voulons faire en sorte que tous ces intervenants puissent en profiter et exercer les activités dans les meilleures conditions. Nous voulons de l'eau potable distribuée à tous les niveaux autant dans les zones urbaines que dans le monde rural. Les défis sont énormes", a insisté Soussourou Dembélé.