Congo-Kinshasa: La communauté humanitaire a besoin d'1 milliard de dollars américains pour répondre aux besoins humanitaires dans l'Est du pays

La communauté humanitaire œuvrant en RDC a besoin d'un milliard huit cent quatre-vingt millions de dollars américains pour répondre aux besoins ainsi qu'aux interventions humanitaires dans l'Est de la République démocratique du Congo (RDC).

C'est le Représentant spécial adjoint du Secrétaire général des Nations-Unies en RDC en charge des questions humanitaires, Bruno Le Marquis qui l'a dévoilé jeudi 24 mars devant la presse à Goma (Nord-Kivu).

Ce financement devra aider le travail des humanitaires à faire face aux besoins profonds des nécessiteux.

Le plan de réponse humanitaire 2022 en RDC est plus costaud que celui de l'année précédente au regard du nombre des personnes déplacées ainsi que d'autres catégories vulnérables. De ce fait, tous ces besoins réunis requièrent un financement de plus d'un milliard de dollars américains a indiqué, Bruno Le Marquis.

" Le plan de réponse humanitaire qui est encore plus élevé que celui de 2021 surtout du nombre des personnes déplacée. Donc nous sommes à la recherche de 1,88 milliards de dollars américains pour appuyer des millions de personnes dans les besoins. Ça aussi, c'est une contrainte pour les acteurs humanitaires de terrain notamment dans l'Est de la RDC où la plupart de besoins se trouvent "

Pour mettre un terme à cette complexité de la situation humanitaire qui affecte plus d'un million des personnes en RDC en général, le chef des opérations humanitaires, promet de se pencher sur les causes structurelles et profondes qui freinent le développement de la RDC.

" Moi, c'est toujours aller sur les causes profondes que j'appelle de nœud gordien. Quels sont ces problèmes qui font qu'un pays est instable, un pays a des déficits de développement, toujours aller sur les causes structurelles les plus profondes et essayer de régler ces problèmes de fond qui entrainent des conséquences ", a précisé Bruno Le Marquis

La province du Nord-Kivu, compte plusieurs milliers des personnes déplacées qui fuient les atrocités récurrentes entre les belligérants. Ces déplacés internes sont repartis dans plusieurs dizaines des sites à travers les différents territoires.