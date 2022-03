Maroc/Congo-Kinshasa: Hector Cuper promet de faire tout pour gagner le match

Plus que quelques heures nous séparent de ce match tant attendu : RDC-Maroc, des barrages des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Un match de tous les enjeux dont le coup d'envoi sera donné ce vendredi 25 mars, au stade des Martyrs de la Pentecôte, à Kinshasa, sous le coup de 16h, heure locale. En conférence de presse d'avant match, le sélectionneur des Léopards, Raul Hector Cuper a affiché sa détermination de non seulement remporter ce match, mais aussi qualifier la RDC à la prochaine Coupe du monde de la Fifa, soit 48 ans après.

Nous allons faire le maximum pour gagner ce match a-t-il promis, quand bien même il respecte l'adversaire : " nous savons que ce match ne sera pas facile. Nous jouons contre l'une des meilleures équipes africaines. Peu importe, nous avons aussi les chances de rendre difficile la tâche à nos adversaires, c'est ce que nous allons faire demain sur le terrain", a dit le technicien argentin à un parterre de journalistes qui l'écoutait attentivement au siège de la Fecofa.

Comment cela va être possible ? Hector Cuper dit qu'il ne s'appuiera que sur son dispositif. Le compatriote de Lionel Messi ne compte pas changer son dispositif, quand bien même il promet de l'adapter un tout peu par rapport à l'adversaire. "Chaque fois je le dis, nous ne pouvons pas changer notre tactique à cause de l'adversaire. Nous devons aussi avoir une tactique et aussi par rapport à l'équipe, avec qui, nous jouons sur le terrain. Chaque fois, il y a des petits détails qu'il faut modifier au-delà de l'intelligence de nos joueurs. Je crois au travail qu'on a fait... ", a indiqué l'Argentin.

Raul Hector se dit sûr de l'attaque qu'il dispose : "l'attaque que nous avons, c'est bien déjà. Nous jouons avec une équipe qui sort de la Coupe d'Afrique, mais ça ne sera pas une excuse. En peu de jours que nous avons fait, nous allons faire le maximum pour gagner ce match", a-t-il conclu. Théo Bongonda, un polyvalent qui se dit prêt pour cette conférence de presse, le sélectionneur des Léopards a préféré se faire accompagner par Théo Bongonda, ce nouveau venu qui va honorer son premier match officiel sous les couleurs nationales. Prenant la parole, l'attaquant de Genk en Belgique n'entend pas rater son entrée : "mon intégration s'est faite très rapidement. Je suis quelqu'un qui s'adapte rapidement ... Je suis très content", a-t-il indiqué pour préciser que ça fait 10 ans depuis qu'il joue au football comme professionnel.

"Dans l'équipe, il n'y a qu'un esprit des gagnants. Nous jouons au stade des Martyrs et nous allons tout faire pour gagner, on ne pense pas à une défaite", a-t-il répondu à un journaliste qui voulait savoir quelle sera l'impression de Bongonda en cas de défaite. En bon compétiteur, Théo Bongonda s'est dit prêt de jouer à n'importe quelle place : " je suis un joueur qui a la chance de jouer dans plusieurs postes et ça fait déjà 10 ans que j'ai joué... Si le coach me donne la chance, je veux jouer à n'importe quel poste... ", promet-il. Après ce match aller, les deux équipes prendra rendez-vous le mardi 29 mars à Casablanca pour le match retour. L'équipe congolaise est déjà au complet sur l'ensemble des joueurs convoqués.