Congo-Kinshasa: Leadership et la participation de la femme vers un monde post Covid-19/Kinshasa - Annie Ngoy plaide pour la prise en charge et l'autonomisation des femmes handicapées

La représentante nationale des personnes vivant avec handicap, Annie Ngoy a plaidé pour la prise en charge et l'autonomisation des femmes handicapées pendant et après la pandémie de la Covid-19. Cette démarche s'inscrit dans le cadre de promouvoir le leadership et la participation des femmes handicapées dans un monde post Covid. Ceci ressort d'un atelier organisé par la structure Action Communautaire pour le Développement Intégral en collaboration avec l'Union des Jeunes pour le Développement le jeudi 24 mars 2022 au Centre d'Etude Pour l'Action Sociale (CEPAS), dans la commune de la Gombe.

Dans son intervention, Annie Ngoy a déploré les conditions de la discrimination dont sont victimes les femmes handicapées et des dures conditions de vie passées pendant la période de la covid-19. " En effet, les femmes et filles handicapées paient le plus lourd tribut de la covid-19, car elles souffraient déjà d'une double discrimination, celle due à sa condition des femmes et celle de leur situation de handicap. La pandémie de covid-19, avec toutes les mesures de préventions prises pour freiner sa propagation, a aggravé la situation de vulnérabilité des femmes et filles handicapées", a-t-elle dit. La représentante nationale des personnes vivant avec handicap a plaidé la cause de ses protégés, en particulier les femmes, pour qu'elles soient autonomes et participent au monde post covid-19 aisées comme toute autre personne.

" Nous plaidons pour que le message de sensibilisation pour limiter la propagation de cette pandémie soit accessible aux personnes vivant avec handicap auditif et visuel ; aussi pour les femmes handicapées, à travers leurs organisations respectives, soient parties intégrantes des mécanismes mise en place pour organiser la riposte contre la covid-19 et nous plaidons que des mesures spéciales soient prises pour une réelle autonomisation des femmes handicapées pendant et après la pandémie de covid-19. C'est de cette façon que nous allons promouvoir le leadership et la participation des femmes handicapées vers un monde post covid-19", a-t-elle précisé.