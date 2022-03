Congo-Kinshasa: 7ème ART - la congolaise Myrthe Ekuba nommée Ambassadrice des Off de Cannes en France

Journaliste de formation et passionné des arts et de la culture, Myrthe Ekuba Bonsendju est désormais Ambassadrice officielle de la 11ème édition des OFF de Cannes. Cette congolaise évoluant en France a été notifiée, le 21 mars 2022, par l'Association "CINQ REGARD" représentant les OFF de Cannes et le Grand Concours International du Web.

Les responsables de ces structures françaises, Alain ZIRAH, président et Anne GOMIS, Vice-présidente, ont dans une lettre, attesté sa nomination à ce nouveau poste afin de présenter les OFF de Cannes et le Grand Concours international du Web. En sa qualité d'Ambassadrice et de présentatrice, Mademoiselle Myrthe EKUBA aura pour mission de représenter les OFF de Cannes et le Grand concours International de Web sous couvert de la validation par Alain ZIRAH et Anne Gomis ainsi que toutes les actions œuvrant pour la recherche de partenaires, sponsors, investisseurs, mécènes et donateurs et artistes congolais et des autres pays africains. Il faut noter que la 75ème édition du festival de Cannes se déroulera du 17 au 28 mai 2022.

"Je serai heureuse de vous compter parmi nous en mai prochain lors du Festival de Cannes. Vous êtes en RDC, Côte d'Ivoire, Sénégal, Togo, partout en Afrique, vous séjournez en Europe, en Amérique, vous voulez faire preuve de vos créativités en prenant part à ce rendez-vous. Vous y êtes invités. Les OFF de Cannes et le Grand concours international du Web vous offre une opportunité de vous faire valoir car vous êtes une légende", a déclaré l'Ambassadrice Myrthe EKUBA. Toutefois, la jeune journaliste congolaise remercie les dirigeants de l'Association "Cinq Regard" pour cet honneur et la confiance portée en sa personne pour assurer cette fonction légendaire de l'Ambassadrice de la 11ème édition des OFF DE Cannes 2022.

Ancienne journaliste-présentatrice la chaîne de télévision Numerica Tv à Kinshasa, Myrthe Ekuba est détentrice d'un diplôme en Radiotélévision et communication numérique de l'Université de Kinshasa (Unikin). Belle, jeune et Swag, l'ancienne candidate de la province de l'Equateur à l'élection Miss Congo-RDC a mis à profit son séjour européen pour parachever ses études en master en communication et dynamique culturelle à l'Université Paris 13. Toujours dans l'esprit de perfectionner sa connaissance, elle est également titulaire d'un master en management de l'innovation à l'Université Lumière Lion 2.

S'agissant des OFF de Cannes, il faut retenir que le concept a été créé depuis 2005 en France dans le but d'aider les artistes et promouvoir leurs talents. L'idéal est d'accompagner les nouveaux talents de demain pour qu'ils aillent jusqu'au bout de leurs rêves. Les OFF de Cannes sont des découvreurs de nouveaux talents qui constituent l'avant garde du festival de Cannes. Ils mettent en place des évènements destinés à découvrir et mettre en valeur les talents émergents. Plus de 8.000 artistes ont été mis en lumière depuis 2005 et certains ont participé aux éditions du Grand Concours International du Web depuis 2011 (Cinéma, Musique, Danse, Écriture, Mode, Arts plastiques... ). Les gagnants ont été désignés dans le Grand Salon du Carlton Intercontinental de Cannes.

Par ailleurs, il sied de noter que le Festival de Cannes a une nouvelle présidente. Il s'agit de Madame Iris Knobloch. Elle a été portée à la présidence du Festival, ce jeudi 24 mars 2022, par le Conseil d'administration de l'Association française du Festival International du Film qui réunit le pouvoir public et les professionnels du 7ème art en France. Selon les informations à notre possession, Mme Iris Knobloch sera la première femme à présider le Festival de Canne. Elle prendra ses fonctions le 1er juillet prochain et son mandat, d'une durée de trois ans, couvrira les éditions 2023, 2024 et 2025.