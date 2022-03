Congo-Kinshasa: Trahison ?

Dans une démocratie, à qui les gouvernants doivent-ils rendre compte de leurs réalisations ? Au peuple ou à leurs alliés ? Il est sans doute aisé de solutionner ce questionnement. Même si la scène politique Congolaise semble vouloir se pencher plus du côté des intérêts des alliances, plutôt que du côté du peuple. En effet, dans sa définition la plus classique, la démocratie est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. C'est depuis lundi 21 mars, qu'une motion de défiance a été initiée par le député crispin Mbidule à l'encontre du ministre de l'économie Nationale, Jean Marie Kalumba.

Le contexte est tel que, ces deux hommes sont tous de l'Union Sacrée de la Nation (USN). Crispin Mbidule, accompagné dans sa démarche pour déposer cette motion des autres députés faisant partie de l'USN, reproche au Ministre plusieurs griefs notamment, la flambée des prix des biens de première nécessité et le dossier de l'exportation des tonnes des chinchards en provenance de Namibie. Pour Crispin Mbidule, il est un fait incompréhensible, quand le ministre propose et obtient l'exportation de six millions de dollars vers l'étranger pour acheter des chinchards, alors que les poissons meurent de vieillesse dans le fleuve Congo, dans les lacs, et dans les grandes rivières.

Le pire dans tout cela est qu'en dépit des annonces dans les médias au sujet de l'importation des chinchards en provenance de la Namibie, son prix sur le marché ne fait que galoper depuis un certain temps. Certaines sources informent que cette hausse de prix est due à l'épuisement du stock des chinchards acheté par le gouvernement, la fin de l'année passée. Peu importe la raison, nul ne douterait qu'une bonne politique consiste aussi à prévoir certaines situations embarrassantes. A vrai dire, cette flambée du prix des chinchards influe négativement sur le panier de la ménagère Congolaise.

Outre le prix du chinchard, Crispin Mbidule a justifié l'initiative de cette motion par le constat de hausse des prix des autres produits : le carburant, les articles et biens de première nécessité, etc. A l'en croire, la régulation des prix relève de la compétence du ministre de l'économie, et si ce domaine dégénère, ce que son tuteur ne le contrôle pas. Cependant, ces allégations et cette démarche de la motion ne sont pas les bienvenus au sein de l'USN. Cette dernière, par l'entremise de ses communicateurs, en a appelé à la vigilance de ses autorités.

Elle décrit l'hypocrisie et la trahison de ses cadres, et estiment qu'ils seraient manipulés par une main noire pour déstabiliser la vision du Chef de l'Etat. L'USN innocente le ministre et déclare qu'il est la victime à cause de sa loyauté déclarée au Président de la République. Finalement, au regard de ce clivage au sein de l'USN, l'on se demande, qui a trahi qui ? En quoi la démarche de Mbidule entrave la vision du Chef de l'Etat ? Ce dernier n'est-il pas lui-même le précurseur " du peuple d'abord " ? A l'heure, actuelle, le peuple est victime de la vie chère. Le panier de la ménagère congolaise est toujours vide. Chers députés, si vous êtes honorables c'est grâce au peuple qui vous a élus. Alors, ne trahissez pas le peuple !