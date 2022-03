Gambie: Le Ministre de la Défense prévient - " Le Gouvernement ne permettra jamais que la paix et la sécurité du pays soient remises en question "

Le Ministre de la Défense, Mr Sheikh Omar Faye, a déclaré dans un message ferme et rassurant que le gouvernement de la Gambie ne permettra jamais que la paix et la sécurité du pays soient remises en question suite aux récentes confrontations survenues dans le conflit Casamançais entre l'armée Sénégalaise et les rebelles du Mouvement des Forces Démocratiques de Casamance (MFDC).

Le Ministre de la Défense a déclaré Mardi sur les antennes de West Coast Radio que le gouvernement est préoccupé par la situation en Casamance et son impact sur la vie quotidienne des Gambiens résidant dans cette région frontalière à la Casamance.

" Je tiens à exprimer de manière très claire que ce gouvernement est extrêmement préoccupé et ne permettra jamais que la paix, la sécurité et la tranquillité des citoyens de ce pays, notamment des familles de la région de Foni, ne soient remises en question. " Il a assuré que le Président Barrow et son gouvernement sont déterminés à garantir la sécurité des populations de la région de Foni au cours de cette période difficile. " Son Excellence le Président de la République a ordonné le déploiement de nos troupes dans la région, et ce, en vue de rassurer les populations des villages et campements localisés en bordure de la frontière avec la Casamance de la détermination totale et sans faille du gouvernement à garantir leur sécurité et tranquillité. "

Il a déclaré que le Président a démontré sa préoccupation pour le bien-être des citoyens de la région de Foni en ordonnant le déboursement de la somme de 5 millions de dalasis, et ce, en vue de subvenir aux besoins immédiats des populations déplacées de la région. Depuis le début des confrontations entre les rebelles du Mouvement des Forces Démocratiques de Casamance (MFDC) et les soldats sénégalais le 13 Mars 2022, des milliers de Gambiens ont quitté leurs villages et campements en vue de trouver refuge dans les régions environnantes. Le pays a également été témoin de l'arrivée massive de réfugiés Sénégalais provenant de la Casamance dans le territoire Gambien.

Bien que ce conflit oppose le Sénégal et les rebelles du Mouvement des Forces Démocratiques de Casamance (MFDC), des cartouches et projectiles ont atteint certains villages en Gambie. Cela a naturellement instauré un climat de peur et d'anxiété parmi les villageois. Selon l'Agence Nationale de Gestion des Crises (NDMA), 9975 résidents de la région de Foni ont été touchés depuis le début des confrontations au début de ce mois.