Ile Maurice: Défi écologique - La régénération des sols au coeur d'une campagne internationale

Le mouvement Conscious Planet, à travers son leader Sadhguru, lance une campagne internationale de sensibilisation sur la régénération des sols, afin d'inverser la tendance aigüe vers la dégradation de cette ressource de notre planète.

Sauvons les sols. Telle est la campagne que mène Conscious Planet, mouvement international, qui vise à favoriser la restauration écologique de notre planète. Car ce mouvement considère que la planète est en crise. Selon ses données, 52 % des terres agricoles, à l'échelle mondiale, sont déjà dégradées.

Jaggi Vasudev, plus connu comme Sadhguru, est le fondateur du mouvement Conscious Planet. Il parcourra 25 pays à moto pour une campagne de sensibilisation sur le thème de l'extinction des sols fertiles afin d'éviter un désastre écologique.

Cet homme âgé de 64 ans a commencé son itinéraire à Londres le 21 mars. Le trajet fait plus de 30 000 kmreliant le Royaume-Uni au sud de l'Inde. Son objectif est d'éveiller l'intérêt, et ainsi de gagner le soutien, de plus de 60 % de la population mondiale, soit plus de 3,5 milliards de personnes en âge de voter. Pendant ses 100 jours de mission, il rencontrera des leaders d'entreprises, des experts et même des célébrités. Le but est de faire des enjeux environnementaux, et plus particulièrement de la régénération des sols, une priorité électorale pour les gouvernements au niveau mondial.

À travers cette approche consciente pour sensibiliser sur la régénération de cette ressource sous-valorisée, Sadhguru encouragera un changement dans la manière de traiter les sols. Comme les activités humaines inconscientes sont la source du problème, on considère que l'homme peut aussi être à la source de la solution.

Il fait comprendre que détruire les sols revient à détruire la planète. "Les véritables dégâts sont causés aux terres cultivables, qui sont à la base de toute vie. 88 % des formes de vie sur cette planète notamment les microbes, les vers,les insectes, les oiseaux, les animaux, les êtres humains, les plantes, les arbres et toute autre végétation sur cette planète sont alimentés par le premier mètre de terres cultivables en moyenne." Mais, il précise que si des mesures sont prises pour que les sols soient riches et en bonne santé, la planète pourra se régénérer par elle-même.

La régénération des terres est importante non seulement pour la sécurité alimentaire mais aussi pour la protection de la biodiversité, la neutralisation des émissions de dioxyde de carbone (CO2 ) ainsi que pour la prévention de la pénurie d'eau.

Maurice

Pour des écologistes comme Oliver Fanfan, fondateur d'Island Bio et entrepreneur social, la démarche de Sadhguru dans 25 pays est une stratégie forte pour la sensibilisation. Il en profite pour souligner qu'il est absolument nécessaire que les décideurs mettent l'accent sur l'essentiel et commencent à considérer la restauration et la régénération des sols dans le monde, et à Maurice. Car l'État est responsable du bien-être du peuple et ce bien-être passe par la terre. "Tout dépend de la santé du sol", déclare-t-il.

Pour ce qui est de Maurice, Oliver Fanfan, explique qu'ici "il y a plus de sols morts que de sols vivants. Mais la chance est qu'on est dans un pays tropical où 80 % des nutriments du sol sont contenus dans la flore. Le système est plus dynamique comme tout le long de l'année il y a du soleil, de la pluie. Il y a des organismes comme les bactéries et les insectes qui continuent le cycle de la vie en se nourrissant de matières organiques, et en les transformant... Si nous n'avons pas de plantes et pas de forêts, il n'y a pas de rétention de ces matières organiques." Notre interlocuteur indique qu'il faut donc planter et avoir recours à de bonnes pratiques agricoles comme la technique du paillage.

"Avec la majeure partie de nos surfaces cultivables sous la monoculture de la canne à sucre et le bad urban planning, nos sols sont très menacés. Cela a pour résultat d'augmenter l'érosion et de causer tout ce qu'on voit à ce jour notamment les flash floods... Il y a un très gros problème à Maurice... de par les mauvaises pratiques agricoles, notamment l'utilisation des produits chimiques, de par la manière dont on aménage le territoire et on abat les arbres, de par l'absence de conscience de la population locale par rapport à l'importance des sols. Etaujourd'hui, on est menacé par les crises telles que la sécurité alimentaire."

Kheshwar Beeharry-Panray, le Chief Executive Officer de l'organisation nongouvernementale (ONG) Environment Protection And Conservation Organisation (EPCO), abonde également dans ce sens. Il estime que, pour être autosuffisant, il nous faut réhabiliter nos sols avec de la matière organique. Il ajoute qu'il faut mettre en place une planification à travers une consultation entre le ministère de l'Environnement, celui de l'Agriculture, le secteur privé et les petits planteurs, entre autres parties prenantes, pour la régénération de nos sols sur une base scientifique tout en considérant le changement climatique.