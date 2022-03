Congo-Kinshasa: Beni - Les députés du Grand Nord saluent la collaboration entre la MONUSCO et les FARDC

Le caucus des députés du Grand Nord de la province du Nord-Kivu est satisfait de la collaboration entre la MONUSCO et les Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC). Le président de ce caucus, le député Albert Baliesima Kadukima, l'a fait savoir jeudi 24 mars à l'issue de leur entretien avec le chef de bureau adjoint de la MONUSCO à Beni, Abdourahamane Ganda.

Les élus du Grand Nord ont discuté avec le chef de bureau adjoint de la MONUSCO pour se rendre compte de l'effectivité des opérations sur terrain contre les groupes négatifs notamment les ADF. La délégation s'est dite satisfaite de constater que la MONUSCO travaille en collaboration avec les FARDC.

"Nous sommes contents de constater que la Monusco a commencé à travailler en collaboration avec les FARDC. Et sur terrain, ils nous ont montré les réalisations, les actions qu'ils ont faites ensemble et ça nous encourage. Nous pensons que si les opérations continuent comme ça nous pouvons espérer que la paix pourra revenir d'ici là dans le territoire de Beni et nous sommes rassurés que même les élections pourront se passer dans de bonnes conditions de sécurité", a déclaré à la presse le député Albert Baliesima Kadukima, président du caucus des députés du Grand Nord.

Il a ajouté qu'au cours de leurs échanges avec la MONUSCO, il s'est dégagé la nécessité que les députés puissent communiquer à la population le travail que mène la mission onusienne sur le terrain :

"Et nous, comme nous sommes une émanation de la population, nous devons beaucoup communiquer avec la population. Et nous voudrions aussi que la MONUSCO puisse continuer à communiquer et à collaborer avec la population sur ce qu'elle est en train de faire parce que ça nous rassure ".