Algérie: 25e SILA - De nombreux éditeurs annoncent de nouvelles publications pour le Salon

Alger — De nombreuses maisons d'édition algériennes annoncent la sortie de plusieurs ouvrages littéraires et historiques, avec lesquels, elles participent au 25e Salon international du livre d'Alger, ouvert vendredi au public et se poursuit jusqu'au 1er avril prochain.

Les éditions Anep, annoncent pour ce 25e Sila, la sortie d'un nouvel ouvrage historique de Mostéfa Khiati intitulé "Génocides coloniaux, enfummades, emmurement et gazages de grottes", du livre "L'Emir Abdelkader, adversaires et admirateurs" de Amar Belkhodja, ou encore de "Indépendance et souveraineté financière, Algérie 1962" de Mahfoud Aoufi.

Toujours dans le livre d'histoire, les éditions Barzakh proposent "Algérie 1962, Une histoire populaire", de Malika Rahal, dédié à la période allant de janvier à décembre 1962, une année représentant "la fin d'une guerre, concluant la longue colonisation française", et marquée par de nombreux évènements historiques importants, et de "Ahmed Boumendjel (1908- 1982), de la conquête morale à la reconquête de la souveraineté nationale", de l'historien Sadek Sellam qui puise notamment dans des archives familiales jusque-là inexploitées, et reconstitue la trajectoire de l'avocat algérien Ahmed Boumendjel, frère aîné de Ali Boumendjel, lui-même avocat, assassiné par l'armée française en 1957.

Nihed El-Alia, signe chez Barzakh son premier roman "Minuit à Alger", journal de bord d'une jeune femme "brulant sa vie par les deux bouts", alors que Souad Labbize, romancière, poétesse et traductrice littéraire, revient avec "Glisser nue sur la rampe du temps".

"Barzakh" publie également pour ce 25e Sila le romancier sénégalais Mohamed Mbougar Sarr et son roman "La plus secrète mémoire des hommes", Prix Goncourt 2022 en France ainsi que "Maison Atlas" de la romancière et universitaire américaine Alice Kaplan, spécialiste de la littérature d'Albert Camus.

L'éditeur propose également une réédition du roman à succès "Alger, le cri" de Samir Toumi, paru en 2013 et traduit vers l'italien en 2021.

De leur côté, les éditions Casbah comptent participer à ce 25e Sila avec un riche catalogue incluant "Le seuil du moment" de Leila Hamoutene, "Pour l'amour d'Elena", dernier roman de Yasmina Khadra, "Les dupes" de Ahmed Benzlikha, "Kella" de Ayer Mimoun, "Tu es plus libre que tes geôliers" de Jamila Rahal, "L'homme sui écrivait à son aise" de Djilali Khellas ou encore le conte "Baba Mordjane", écrit et illustré par Slimane Otmane.

D'autres ouvrages spécialisés sont également annoncés par l'éditeurs comme "Economie de la connaissance et le développement agricole et rurale" de Abdelkader Djeflat, "Algérie, les voies de la re-naissance" de Lhachemi Siagh, ou encore "L'équation du développement" de Noureddine Bardad-Daïdj.

L'universitaire Farida Aït Ferroukh publie "Kateb Yacine et Debza, au cœur du printemps berbère" aux éditions Koukou qui annoncent également le recueil de nouvelles publications, dont "Le chien de ta mère" de Pierre Amrouche, ou encore l'ouvrage collectif "L'université désacralisée" coordonné par Louisa Dris-Aït Hamadouche, Fatma Oussedik et Khaoula Taleb Ibrahimi.

L'historien Dahou Djerbal signe "Lakhdar Bentobbal, la conquête de la souveraineté" aux éditions Chihab qui proposent également à leurs lecteurs "1871, une levée en armes pour l'honneur de la terre" de Idir Hachi, "La wilaya II historique l'ombre de Constantine" de Abdelaziz Khalfallah, ou encore "Un étrange chagrin" de Mohamed Magani.

Aux éditions Enag, le spécialiste de la musique et de la poésie Abdelkader Bendameche publie "Cheikh Amar Ezzahi, ou l'éclat juvénile de la chanson chaâbi", alors que les éditions Hibr proposent douze nouveaux titres dont "Les amoureux timides" de Smail Yabrir et "La moisson des sables" de Mohamed Sari.

Le romancier Amin Zaoui revient avec son dernier livre "Faim Blanche" aux éditions Dalimen qui proposent également "A mes amis de la montagne" de Egil Magne Hovdenak, "Fatima la fille du fleuve" de Benyoucef Abbas Kebir, ou encore "Les chemins de l'oubli" de Amina Bekkat.

Ouvert au public depuis vendredi, le 25e Sila se poursuit jusqu'au 1er avril au Palais des expositions des pins maritimes à Alger.