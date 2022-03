Algérie: Les jeunes appelés à s'imprégner du sacrifice du colonel Lotfi et de ses compagnons

Bechar — Le ministre des moudjahidine et des Ayants droits, Laïd Rebigua a appelé, vendredi à Béchar, les jeunes à s'imprégner du grand sacrifice du colonel Lotfi et de ses compagnons de combat, les chouhada, commandant Farradj, Zaoui Cheikh, et Brik.

"Il est du devoir des jeunes de s'imprégner des sacrifices consentis par ces héros de la nation et qui sont tombés au champ d'honneur pour la libération du pays de joug du colonialisme", a-t-il précisé lors de son allocution à l'occasion de la commémoration du 62ème anniversaire de la mort du colonel Lotfi et de ses compagnons, à l'endroit même du combat qu'ils ont livrer à l'armée coloniale française, le 27 mars 1960 lors de la glorieuse bataille de "Djebel Béchar".

"A travers cette commémoration de la mort au champ de bataille du colonel Lotfi et de ses compagnons nous remémorons les valeurs de la révolution du 1er novembre 1954, pour les transmettre à la génération actuelle, qui doit s'imprégner de ces valeurs de liberté et de défenses du pays dans le but du renforcement du front intérieur dans une conjoncture internationale marquée par la complexité", a-t-il souligné.

M. Rebigua, qui a intervenu en marge de la cérémonie de recueillement sur la mémoire du colonel Lotfi et de ses compagnons, a également appelé les jeunes à "aller de l'avant vers le progrès et la prospérité pour le développement du pays et à s'unir pour le bien de l'Algérie et son peuple".

Le membre du gouvernement qui s'est rendu par la suite au musée du "Moudjahid" de Béchar en compagnie des autorités locales de la wilaya, du secrétaire général de l'organisation nationale des moudjahidine, Ali Boughazala ,et des moudjahidine de la wilaya V historique, ainsi que des membres des familles des chouhada de la bataille de "Djebel Béchar", a procédé à la remise des prix aux trois premiers élèves du cycle moyen, lauréats du concours de la meilleure recherche sur la bataille de "Djebel Béchar", initié conjointement par la direction locale du secteur des Moudjahidine et ayants droits et la direction du musée du "Moudjahid" de Béchar.

Auparavant plusieurs manifestations et activités culturelles, artistiques et sportives ont été organisées à travers la wilaya à cette occasion par le comité local des fêtes religieuses et nationales, dont une rencontre sur la vie et le parcours politique et militaire du colonel Lotfi , animée par une pléiade d'historiens et chercheurs issus des universités du pays.