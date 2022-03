Algérie: Chlef - Belmehdi procède à l'inauguration de la mosquée El-Khoulafa el-Rachidine à Chettia

Chlef — Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Belmehdi a procédé, vendredi, à l'inauguration de la mosquée "El-Khoulafa el-Rachidine" à la cité Beneddine dans la commune de Chettia (7km au nord de Chlef).

D'une capacité de près de 7.000 fidèles et d'une superficie de 3.400 m2, cette structure religieuse est conçue selon le style architectural maghrébin et abrite une école coranique et deux logements de fonction.

S'exprimant peu avant la prière du vendredi, le ministre a rappelé l'importance de la mosquée dans l'enseignement du Coran et des sciences religieuses, en sus de son rôle dans la diffusion des valeurs de tolérance, des vertus et des principes prônés par l'Islam.

A cet effet, M. Belmehdi a évoqué les pratiques ignobles du colonisateur français pendant l'occupation, notamment la destruction des mosquées et le combat mené contre l'islam et le coran, rappelant les sacrifices des chouhada qui ont défendu le pays et l'unité de la Nation algérienne.

De leur côté, les citoyens de la commune de Chettia ont salué l'ouverture de cet édifice religieux.

Le ministre des Affaires religieuses, qui effectue une visite de travail et d'inspection dans la wilaya de Chlef, présidera, samedi, la cérémonie d'ouverture de la conférence nationale des cadres des Affaires religieuses et des wakfs et procèdera à la pose de la première pierre pour la réalisation d'une mosquée à la cité Bensouna (Commune de Chlef).