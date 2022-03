Sénégal: L'ISRA inaugure une serre hydroponique de pomme de terre

Dakar — L'Institut sénégalais de recherche agricole (ISRA) a inauguré vendredi, à son siège, la serre hydroponique du Laboratoire national de recherches sur les productions végétales, en présence de divers acteurs de la filière pomme de terre et de nombreux spécialistes, a constaté l'APS.

"Cette serre d'une capacité de 1000 plants et utilisant la technique de culture hors-sol sur support hydroponique et matière organique va certainement permettre d'améliorer significativement la capacité de production de semences de qualité en pomme de terre", a expliqué lors de la cérémonie d'inauguration, Madiama Cissé, directeur scientifique de l'ISRA.

Selon lui, cette production mise aussi sur une bonne maîtrise des conditions externes notamment de température, d'humidité et ravageurs.

"Il faut noter que la production de semences, les infrastructures de stockage et l'organisation de la filière semencière restent encore quelques-uns des défis à relever. Les organisations de producteurs sont conscientes de cela", a-t-il souligné.

M. Cissé a toutefois salué l'idée de "l'initiative pomme de terre et patate douce en Afrique" qui regroupe déjà le Sénégal, le Mali, la Guinée et le Burkina Faso et qui a-t-il assuré, "donne un réel espoir pour un développement inclusif et durable de cette filière pomme de terre et patate douce".

"La pomme de terre constitue aujourd'hui le troisième produit horticole le plus consommé au Sénégal après l'oignon et la tomate, avec une production moyenne qui est passée d'environ 12 mille tonnes en 2011 à environ 200 mille tonnes de nos jours, soit une augmentation de la production et donc de sa consommation de plus de 190 tonnes", a-t-il précisé.

Cissé a dit que l'ISRA, comme dans le passé, et à côté des organisations de producteurs et des bailleurs, est appelé à contribuer à l'atteinte de la sécurité alimentaire de cette population. "Mais comme nous le savons tous, il existe de nombreuses contraintes pour assurer cette sécurité alimentaire au Sénégal", a-t-il relevé.

"L'une des contraintes majeures pour le développement d'une production locale de pomme de terre est la disponibilité de semences de bonne qualité, je dirai même des semences certifiées", a-t-il fait part.