Afrique: Barrages Mondial 2022 - Salah et Mané d'entrée, les compos de départ de Egypte - Sénégal

C'est l'un des chocs des barrages de la Coupe du monde 2022 en zone Afrique. Et il oppose ce soir l'Egypte au Sénégal, les deux pays finalistes de la CAN 2021.

Battus par les Lions lors de cette finale, les Pharaons ont l'occasion de prendre leur revanche. Et ce sera avec El Shenawy, titulaire dans les buts. Mohamed Salah et Mohamed Elneny sont également dans le 11 de départ.

Du côté du Sénégal, on a décidé d'aligner la même équipe, exactement celle qui a joué et remporté la finale de la dernière CAN.

Blessé face à Manchester United et absent en match officiel depuis un mois, Ismaïla Sarr est totalement remis de ses ischio-jambiers. L'ailier de Watford peut tenir sa place et démarrer la rencontre au côté de Famara Diédhiou et Sadio Mané. Edouard Mendy aussi conserve sa place dans les buts, de même que Bouna Sarr, aligné en latéral droit.

Voici les compos de départ :

Egypte :

El Shenawy - El Wensh, Gaber, Abdelmoneim, Fatouh, Fathy, El Soulia, Elneny, Mohamed, Salah.

Sénégal :

Mendy - Bouna Sarr, Koulibaly, Abdou Diallo, Ciss - Kouyaté, N. Mendy, Idrissa Gueye - I. Sarr, Diédhiou, Mané