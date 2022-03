Afrique: 9ème Forum de lutte contre l'esclavage moderne, du 27 au 30 mars à Marrakech

Marrakech — La 9ème édition du forum de lutte contre l'esclavage moderne, se tiendra du 27 au 30 mars à Marrakech, sous le thème "Redynamiser la lutte contre l'esclavage moderne : initier des réponses locales pour dégager des solutions mondiales".

Ayant pour but de créer un espace collégial renforçant la lutte contre la traite de personnes et l'esclavage moderne, cet événement regroupera plus de 75 dirigeants d'ONG venant de 30 pays, indique un communiqué des organisateurs, faisant savoir qu'il s'agit de représentants de la société civile, des cadres de l'ONU, des responsables gouvernementaux, des chercheurs universitaires et aussi d'anciennes victimes de la traite des êtres humains.

L'ONU estime à plus de 40 millions de personnes qui sont piégées dans les nouvelles formes de l'esclavage moderne, relève le communiqué, ajoutant que la plupart d'entre elles travaillent sans aucune rémunération. Elles opèrent dans des activités bien déterminées comme domestiques, dans le secteur de la construction, de l'industrie manufacturière, l'agriculture ou la pêche. Ces personnes génèrent des revenus illicites pour les trafiquants et les barons d'environ 150 milliards de dollars. 25% de cette population sont des enfants et 75% sont des femmes ou de jeunes filles.

Le Forum a pu regrouper les conclusions de 5 forums régionaux organisés en 2021. Ces événements ont permis de dégager les priorités de la population locale. Les données recueillies ont été regroupées, affinées et transférées aux organisations mondiales et aux différents leaders pour impliquer et sensibiliser la communauté internationale sur le sujet.

Cette dynamique doit prendre une nouvelle dimension avec des idées innovantes, des approches avant-gardistes et une coordination plus profonde entre les dirigeants locaux et mondiaux.

Le Forum sera l'occasion pour aborder les questions en relation avec l'esclavage moderne notamment la Covid-19 et le changement climatique. Il s'agit aussi de mettre en exergue les priorités régionales et celles ayant un aspect global.

L'événement investira les moyens pouvant réorienter des engagements clés, à l'instar du leadership du survivant, la recherche, la mobilisation des ressources, le partenariat et la coordination intersectorielle.

L'organisation de la 9ème édition du Forum de lutte contre l'esclavage moderne à Marrakech témoigne des efforts déployés par le Maroc en matière de développement durable dans le cadre de l'Alliance 8.7 des Nations Unies. A l'horizon 2025, ces objectifs visent à prendre des mesures immédiates et efficaces pour éradiquer le travail forcé et mettre fin à l'esclavage moderne et à la traite des êtres humains. Il s'agit aussi de déployer de nouvelles mesures pour interdire et éliminer les pires formes de travail des enfants y compris le recrutement et l'emploi des mineurs comme soldats sous toutes les formes.

Le Forum est un espace d'échanges et de discussions entre les leaders du mouvement anti-esclavagiste. Il est conçu pour servir de plateforme de partenariat, de coordination, des bonnes pratiques afin de développer un programme commun d'actions. L'édition de cette année devrait capitaliser sur les acquis des précédentes éditions.

Et de rappeler que lors de la précédente édition, Hillary Rodham Clinton a appelé à instaurer une "Décennie de la détermination" pour fédérer les efforts et instaurer une stratégie commune pour faire face à ce phénomène.

Free the Slaves est le secrétariat du Forum de lutte contre l'esclavagisme moderne. Avec 20 ans d'expérience, cette institution est pionnière en matière de lutte contre les facteurs contribuant à la traite des êtres humains. Elle a mobilisé des actions ciblées en Afrique, en Asie, en Amérique latine et dans les Caraïbes. Son ultime objectif est de mettre fin aux conditions pouvant mener à l'esclavage moderne notamment la vulnérabilité à l'exploitation. Elle s'active pour développer de nouvelles approches plus pertinentes conçues par les différentes communautés.