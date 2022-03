Maroc: M. Talbi Alami s'entretient avec le ministre irakien de la justice

Rabat — Le président de la Chambre des Représentants, Rachid Talbi Alami, a eu, vendredi à Rabat, des entretiens avec le ministre irakien de la justice, Salar Abdul Sattar Mohamed et la délégation l'accompagnant.

Au cours de cette entrevue, M. Talbi Alami et le ministre irakien ont salué les relations liant les deux pays, en mettant l'accent sur les liens historiques solides unissant le Royaume et la République d'Irak et le soutien absolu et réciproque dans les différents foras régionaux et internationaux, notamment parlementaires, indique un communiqué de la première Chambre.

MM. Talbi Alami et Abdul Sattar Mohamed ont souligné l'importance du renforcement de l'échange des expertises et le partage des expériences dans le domaine législatif, ce qui permettrait la consolidation des relations entre les deux pays sur divers fronts, en particulier sur le plan parlementaire.

Ils ont également insisté sur l'importance d'une communication institutionnelle et parlementaire efficace pour clarifier les visions et les positions et favoriser la coordination à l'échelle régionale et internationale.

L'entrevue a été en outre l'occasion de passer en revue le rôle de l'institution législative dans les mutations et les réformes qu'a connues le système de la justice.

Dans ce sens, M. Talbi Alami a mis en relief les acquis et la dynamique que connaît la Chambre des Représentants, qui a réussi à occuper une place distinguée au niveau national et dans de nombreux organes et organisations parlementaires continentaux, régionaux et internationaux, ce qui fait d'elle un modèle institutionnel.

Les discussions entre les deux parties ont été aussi l'occasion de discuter et d'échanger les points de vue sur de nombreuses questions parlementaires et législatives d'intérêt commun, conclut le communiqué.