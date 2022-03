Maroc: Lancement du programme commémoratif du 10è anniversaire de l'inscription de Rabat au patrimoine mondial de l'UNESCO

Rabat — Le programme de célébration du dixième anniversaire de l'inscription de "la ville de Rabat, capitale moderne et ville historique : un patrimoine en partage" sur la liste du patrimoine mondial de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO), a été lancé, vendredi à la "Qasbah des Oudayas", sous le thème "Patrimoine mondial : 50 ans de mobilisation universelle, 10 ans d'engagement à Rabat, une année de célébrations au Maroc".

La cérémonie, diffusée simultanément dans cinq régions du Royaume ainsi que neufs sites marocains inscrits sur la liste du patrimoine mondial, s'est déroulée en présence de Mme Audrey Azoulay, Directrice générale de l'UNESCO, de M. Mehdi Bensaid, ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, de M. Mohammed Yacoubi, Wali de la Région de Rabat-Salé-Kénitra et de Mme Asmaa Rhlalou, maire de Rabat.

L'événement a été l'occasion de mettre en relief les efforts du Royaume dans la restauration et la mise en valeur de la Capitale Rabat au cours des 10 dernières années, 10 ans de réflexion, d'efforts soutenus et d'engagement ferme pour préserver son patrimoine et son identité civilisationnelle, indique un communiqué du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication.

Avec la même détermination et la même responsabilité, cette reconnaissance s'est traduite par de gros chantiers de restauration, de réhabilitation et d'énormes efforts, lancés par SM le Roi Mohammed VI en 2014 , dans le cadre du grand programme "Rabat, ville lumière, capitale culturelle du Maroc", lesquels projets ont concerné les éléments d'un passé antique et d'un présent renouvelé d'une ville qui a pu, grâce à la haute volonté Royale, gagner le pari d'être inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO le 29 juin 2012, ajoute la même source.

A l'occasion de la commémoration du dixième anniversaire de l'inscription de Rabat au Patrimoine mondial de l'UNESCO, une série d'expositions, de séminaires culturels, de visites guidées et de concours de photos seront organisés, ainsi que des programmes visant la valorisation du patrimoine d'une ville qui puise son authenticité d'une riche histoire multiséculaire pour édifier son présent et son avenir, conclut le communiqué.