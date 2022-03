Sénégal: Pr Sémou Mahecor Diouf, un des pionniers de la SOSECAR

Dakar — Le Pr Sémou Mahecor Diouf décédé, mardi, fut un des premiers dirigeants de la Société sénégalaise de cardiologie (SOSECAR).

Pr Diouf fut ancien chef du service de Cardiologie du CHU Aristide Le Dantec de Dakar, ancien responsable de la chaire de Cardiologie de Dakar et directeur du Certificat d'études spéciales en cardiologie.

Il a été inhumé à Diakhao-Sine (Fatick).

La Société sénégalaise de cardiologie (SOSECAR) créée en 1984 a pour objet de "réunir tous les acteurs des méthodes de recherche, d'étude et d'exploration cliniques et paracliniques concourant à la prévention, au diagnostic et à la thérapeutique des affections cardio-vasculaires", lit-on sur son site.

La même source souligne que le siège de la SOSECAR est à Dakar, à la Faculté de médecine, "l'une des plus grandes écoles de Cardiologie en Afrique, où sont formés plusieurs dizaines de cardiologues d'Afrique sub-saharienne et du Maghreb".

Le Professeur feu Papa Konaté fut en même temps le père fondateur et le premier Président de la Société panafricaine de cardiologie (SOPAC/PASCAR).

Professeur Sémou Mahecor Diouf a "consolidé les bases de la Cardiologie sénégalaise et de l'école de Cardiologie de Dakar".

La SOSECAR "organise régulièrement des séances de formation des médecins sénégalais pour une mise à jour de leurs connaissances en Cardiologie" et "initie des cadres de rencontre et discussion entre cardiologues sénégalais et africains afin d'harmoniser les stratégies de prise en charge des pathologies cardio-vasculaires en Afrique".

Elle organise également de "grandes rencontres internationales" regroupant des experts des pays d'Afrique et d'ailleurs.

Depuis 2019, la SOSECAR a initié "Cardio Tech Sénégal" qui est "une rencontre scientifique internationale annuelle dédiée à l'apport de la technologie à tous les niveaux de la prise en charge des affections cardio-vasculaires, depuis l'aide au diagnostic jusqu'à la prise en charge thérapeutique".

Elle organise aussi le Symposium de rythmologie de Dakar, le Congrès international d'échocardiographie de Dakar, les Journées internationales de réadaptation cardiaque de Dakar, les Journées de cardiologie du sport, selon toujours la même source.